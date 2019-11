EsslingenDer letzte Tag an der Highschool hat etwas Besonderes: Endlich ist die Zeit des Büffelns vorbei, ein neuer Lebensabschnitt wartet. Dieses Gefühl grenzenloser Freiheit hat viele Fil­mema­cher gereizt – auch wenn nicht jeder damit so virtuos umgegangen ist wie George Lucas in „American Graffiti“. Nun hat sich die Schauspielerin Olivia Wilde an dieses Genre gewagt. Ihr Regiede büt „Book­smart“ ist weit besser geraten als die allermeisten High school-Komödien.

Molly (Beanie Feldstein) und Amy (Kaitlyn Dever) sind ganz anders als die anderen Mädchen ihrer Schule: Während die nur ans Feiern denken, sitzen die beiden lieber am Schreibtisch, lernen und schauen auf die Anderen herunter. Doch plötzlich ist die Schulzeit um, und abgesehen von einem Zeugnis mit Bestnoten hat das Leben den beiden noch nicht viel geboten. Und was die Sache noch schlimmer macht: Die Partygirls waren am Ende ähnlich erfolgreich. So beschließen Amy und Molly, all das nachzuholen, was sie bislang versäumt haben. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn einem jegliche Erfahrung fehlt. Kein Wunder, dass die beiden auf ihrer partyseligen Reise durch die Nacht in viele Fettnäpfchen tappen. Doch am Ende hat sie das wahre Leben manche überraschende Lektion gelehrt. Nicht nur die, dass schlechtes Benehmen ganz schön Spaß machen kann ...

„Ich war dankbar, dass jemand eine Geschichte über weibliche Freundschaft produziert, in der es nicht darum geht, einen Kerl zu erobern oder sich anzupassen“, erklärt Olivia Wilde, was sie an diesem Projekt gereizt hat. „Der Film handelt nicht von zwei Nerds, die sich nur als beliebte Mädchen verkleiden wollen, um den heißen Typen abzustauben. Es ist eine Geschichte über die Freundschaft zwischen zwei jungen Mädchen, die für sehr viele Frauen in diesem Alter die erste intime Beziehung vor dem Eintritt ins Erwachsenenalter darstellt. Eine intensive Verbindung, an die sich viele gut erinnern und die Fragen aufwirft: Wie hat diese Freundschaft meine Identität beeinflusst? Gleichzeitig ist es ein Film über eine Trennung, weil sich diese Mädchen von­einan­der verabschieden müssen. Sie sind fast zu einem Wesen verschmolzen, und nun ist es an der Zeit, den eigenen Weg einzuschlagen.“

Olivia Wilde erzählt die Geschichte mit großem Einfühlungsvermögen. Anders als die meisten Highschool-Komödi­en setzt „Booksmart“ nicht auf schenkelklopfende (und oft ein bisschen unappetitliche) Späße, sondern auf subtilen Humor und unverkennbare Empathie gegenüber den beiden Mädchen – etwa dann, wenn sie Amys Ho­mosexualität mit größter Selbstverständlichkeit thematisiert. Und am Ende bleibt die Gewissheit, dass man sich nicht über andere erheben sollte. Und dass es manchmal besser ist, im Hier und Jetzt zu leben, statt sich die schönen Dinge des Lebens für später aufzusparen.

