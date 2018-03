Anzeige

Call me by your Name

Mit der ersten großen Liebe ist das stets so eine Sache: Die Gefühle fahren Achterbahn, man weiß nicht recht, wie einem geschieht, und im Bauch spürt man ganze Schmetterlingsschwärme. Kein Wunder, dass solche Erfahrungen Filmemacher schon immer fasziniert haben. Und wenn sich dann noch eine Geschichte findet, die all das auf eine etwas ungewöhnlichere Weise auf den Punkt bringt, greift jeder Regisseur gern zu. So ist das auch dem Filmemacher Luca Guadagnino ergangen, als er André Acimans gefeierten Roman „Call me by your Name“ zur Hand nahm, der von einem jungen Mann erzählt, der durch einen unerwarteten Besucher erst in ein Chaos der Gefühle und dann ins Glück geführt wird. Die Geschichte spielt 1983 in Norditalien. Die sommerliche Sonne brennt heiß herunter und der altkluge 17-jährige Elio Perlman (Timothée Chalamet) genießt das schöne Leben in der uralten Familienvilla. Elio ist Amerikaner mit italienischen Wurzeln, und er verbringt seine Zeit am liebsten damit, klassische Musik zu spielen, zu lesen und mit der schönen Marzia (Esther Garrel) zu flirten. Elios Vater (Michael Stuhlbarg) ist ein angesehener Professor für griechisch-römische Kultur, seine Mutter Annella (Amira Casar) arbeitet als Übersetzerin. Die beiden tun alles, um ihren Sohn zu einem kultursinnigen Menschen zu erziehen und ihm ein sorgenfreies Leben zu bieten. Und Elio zeigt gerne sein beachtliches Wissen und gibt sich im Kreise der Erwachsenen wie ein Gleichaltriger. Doch seine intellektuelle Bildung hält mit der emotionalen nicht Schritt – wie vielen jungen Männern seines Alters setzt ihm die Pubertät mächtig zu und er erlebt ein ständiges Gefühlschaos. Als sein Vater den jungen Doktoranden Oliver (Armie Hammer) ins Haus der Familie einlädt, dauert es nicht lange, bis Elios Herz für den Gast zu schlagen beginnt. Die beiden kommen einander immer näher und Elio entdeckt in sich Gefühle, von denen er bis dahin nichts geahnt hatte.

Biene Maja – Die Honigspiele

Als Waldemar Bonsels vor fast 100 Jahren die Geschichten der Biene Maja und ihrer Freunde zu Papier brachte, konnte er nicht ahnen, dass daraus ein Klassiker werden sollte: Ob als Kinderbuch, Film, Musical oder Theaterstück – alle lieben Maja. Sogar der Schlagersänger Karel Gott. Die erste Verfilmung gab es Mitte der 20er-Jahre, und noch immer bringen Filmemacher gerne die Abenteuer der kleinen Biene und ihrer Freunde auf die Leinwand. Nun folgt ein weiterer Trickfilm: Die Bienen der Klatschmohnwiese träumen davon, bei den Honigspielen von Summtropolis mitmachen zu dürfen. Doch die Freude währt nicht lang, denn die Kaiserin verlangt dafür die Hälfte der Honigernte. Dabei weiß doch jedes Bienchen, dass der Honig gebraucht wird, um über den Winter zu kommen. Deshalb beschließen Maja und ihr Freund Willi, die Kaiserin zur Vernunft zu bringen. Doch die ärgert sich über Majas Ungehorsam und beschließt, ihr eine Lektion zu erteilen. Produzent Thorsten Wegener wollte einen Film realisieren, der auf zwei Ebenen spielt: Auf der ersten Ebene das Abenteuer und die Spannung der Spiele selbst, und auf der zweiten Ebene die Botschaft, dass alle zu einer Familie gehören und stärker sind, wenn sie zusammenhalten.

Game Night

Gesellschaftsspiele sind eine feine Sache – das finden auch die Regisseure John Francis Daley und Jonathan Goldstein. Schwierig wird die Sache, wenn aus dem vermeintlich harmlosen Spiel blutiger Ernst wird. Was dann passiert, zeigen die beiden in ihrer actionreichen Krimi-Komödie „Game Night“: Max (Jason Bateman) und Annie (Rachel McAdams) lieben es, sich mit befreundeten Paaren zu Spieleabenden zu treffen. Und weil die Ansprüche mit jedem Abend wachsen, hat sich Max’ Bruder Brooks (Kyle Chandler) eine besondere Überraschung ausgedacht: Diesmal sollen die Gäste eine Entführung aufklären. Um die Sache möglichst authentisch wirken zu lassen, engagiert Brooks sogar falsche Gangster, die maskiert und mit gezückter Waffe ins Haus stürmen und Brooks entführen. Während alle fasziniert beginnen, den scheinbar fiktiven Fall aufzuklären, wird immer deutlicher, dass vielleicht doch nicht alles nur ein Spiel ist ... gw