Pieta

Mit diesem Aufsehen erregenden Drama um Schuld und Sühne hat der preisgekrönte koreanische Autorenfilmer Kim Ki-duk beim internationalen Filmfestival von Venedig reüssiert und den Goldenen Löwen gewonnen: Als Geldeintreiber kennt Lee Kang-do keine Skrupel. Wer nicht zahlt, wird zum Krüppel geschlagen, damit seine Auftraggeber die Versicherung kassieren. Eines Tages begegnet ihm eine Frau, die behauptet, sie sei seine Mutter. Anfangs weist der mutterlos aufgewachsene junge Mann die geheimnisvolle Fremde schroff ab. Als er sie vergewaltigen will, wehrt sie sich weinend und Lee Kang-do beginnt ihr zu glauben. Sie zieht bei ihm ein und bemuttert ihn - und er gibt seine brutale Tätigkeit auf. Als die Frau plötzlich verschwindet, denkt Kang-do, sie wäre von einem seiner früheren Misshandlungsopfer aus Rache entführt worden. Beim verzweifelten Rettungsversuch macht Kang-do eine schockierende Entdeckung.

Winterdieb

Dort, wo der zwölfjährige Simon (Kacey Mottet Klein) allein mit seiner Schwester Louise (Léa Seydoux) lebt, ist alles hoffnungslos und öde. Doch wenn der Junge aus dem Industrieviertel im Tal im Winter mit der Seilbahn aus seinem ärmlichen Viertel ins prächtige Skigebiet hoch droben auf dem Berg fährt, scheint auch für ihn die Sonne. Weil er etwas vom Wohlstand der reichen Skifahrer abhaben möchte, stiehlt er den Touristen Skier und Ausrüstung, um sie an die Kinder aus seinem Wohnblock zu verkaufen. Es ist nicht viel, was er dafür bekommt, doch immerhin bescheren ihm die kleinen Raubzüge ein bescheidenes, aber regelmäßiges Einkommen. Mit der Zeit nehmen seine Gaunereien jedoch immer größere Ausmaße an. Davon profitiert auch seine Schwester Louise, die ihre Stelle verloren hat. Und je mehr der Junge mit nach Hause bringt und je weniger sie selbst beisteuern kann, desto abhängiger wird sie von Simon. „Während Simon erfolgreich versucht, nach oben zu kommen, wird Louise nach unten gezogen“, sagt die Schweizer Regisseurin Ursula Meier über ihren neuen Film. „Anstatt zu kämpfen und sich durchzusetzen, hat Louise sich dafür entschieden, auszusteigen, sich gehen zu lassen und nur noch in den Tag hinein zu leben.“ gw