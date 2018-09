Anzeige

Step Up 3D

Der Tanzfilm ist in der dritten Kino-Dimension angelangt: Nach „Street Dance“ versucht sich nun auch die „Step Up“-Reihe in 3D-Technik, die die spektakulärsten Tanzszenen noch effektvoller rüberbringen soll. Dass es mit moderner Technik allein nicht getan ist, weiß Regisseur Jon M. Chu: „Mein letzter ‚Step Up‘-Film war wie ein Bilderbuch. Deshalb stellte ich mir den Nachfolger als ein etwas komplizierteres Märchen vor. In ‚Step Up 3D‘ gibt es dunklere Charaktere, die aus dem Schatten heraustreten, um auf dieser Underground-Spielwiese, auf der alles möglich ist, mitzumischen.“ Und damit sind wir auch schon mitten in der Geschichte von Chus neuem Film: Der New Yorker Streetdancer Luke (Rick Malambri) bereitet sich mit seiner Truppe, dem „House of Pirates“, auf einen Wettstreit vor, in dem die besten Ensembles der Welt antreten. Doch wenn die „Pirates“ ihre Rivalen, das „House of Samurai“, aus dem Feld schlagen wollen, müssen sie noch kräftig zulegen. Deshalb macht sich Luke in der New Yorker Underground-Tanzszene auf die Suche nach Talenten. Die findet er in Natalie (Sharni Vinson) und Moose (Adam Sevani). Doch Natalie hat ein Geheimnis, das noch für einige Verwicklungen sorgen soll. Als ausgerechnet die Samurai die ausgeklügelte Choreografie der Piraten ausspionieren, hat Moose die rettende Idee. Doch die Zeit ist knapp und die Konkurrenz schläft nicht…

Ich und Orson Welles

Jeder Kino-Liebhaber kennt Orson Welles als genialen Schauspieler und Regisseur, den Filme wie „Citizen Kane“ oder „Der dritte Mann“ unsterblich machten. Daran, dass er in den 30er-Jahren mit der aufsehenerregenden Theater-Inszenierung „Julius Caesar“ den Grundstein für seine Karriere gelegt hatte, erinnert Regisseur Richard Linklater in seinem neuen Film: Als der junge Schauspieler Richard (Zac Efron) eine winzige Rolle in Welles‘ Broadway-Inszenierung des Shakespeare-Klassikers ergattert, sieht er sich am Ziel aller Träume. Doch er merkt rasch, dass die schillernde New Yorker Theaterwelt ein hartes Pflaster ist. Und dem genialen Orson Welles (Christian McKay) ist jedes Mittel recht, um zum künstlerischen Erfolg zu gelangen. Als sich Richard in die ehrgeizige Regieassistentin Sonja (Claire Danes) verliebt, macht er sich Orson Welles unwissentlich zum Feind.

Das Leben ist zu lang

„Es stimmt zwar, was die meisten Leute empfinden: dass die Jahre vorbeirauschen, wenn man auf die Zahlen schaut, auf die Tage“, sagt Regisseur Dani Levy mit Blick auf seinen neuen und vielleicht persönlichsten Film. „Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie lange meine Kinder schon auf der Welt sind, mit denen ich jeden Tag bewusst erlebe, dann fühlt sich das beruhigend lange an.“ Schon deshalb ist der Titel von Levys neuem Film „Das Leben ist zu lang“ nicht ganz wörtlich zu nehmen - so selbstironisch wie der Titel kommt auch die Story daher. Der jüdische Filmemacher Alfi (Markus Hering) steckt in der Krise: Seine Kinder Romy (Hannah Levy) und Alain (David Schlichter) können ihn schon lange nicht mehr ernstnehmen, seine Ehefrau Helena (Meret Becker) hat genug von ihm, seine Bank geht pleite und sein neues Filmprojekt bleibt zu allem Übel auch noch in den Startlöchern stecken. Immer tiefer verstrickt sich Alfi in einem dichten Netz aus immer neuen Katastrophen und Verwicklungen und irgendwann weiß er nicht mehr, wem er überhaupt noch trauen kann. Selbst sein Psychiater (Udo Kier) empfiehlt ihm schließlich, mit allem Schluss zu machen. Doch nicht mal der theatralische Abgang, den er angemessen fände, mag Alfi gelingen. Er überlebt und erwacht scheinbar in seinem alten Leben. Doch was ist das? Plötzlich scheint sich alles zum Guten zu wenden. Klar, dass ein Versager wie Alfi dem Frieden nicht traut, schließlich war er viel zu lange ein Spielball des Lebens. gw