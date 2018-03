Anzeige

The Killing of a sacred Deer

Der erfolgreiche Herzchirurg Steven (Colin Farrell) und die nicht minder smarte Augenärztin Anna (Nicole Kidman) führen eine Bilderbuch-Ehe - das familiäre Glück, das sie mit ihren Kindern Bob (Sunny Suljic) und Kim (Raddey Cassidy) in einem noblen Haus in einem Vorort von Cincinatti teilen, scheint fest gefügt. Doch in Stevens Leben gibt es noch einen dritten Teenager: den 16-jährigen Martin (Barry Keoghan), mit dem sich der erfolgreiche Arzt heimlich trifft. Als Martin gegen jede Abmachung im Krankenhaus auftaucht, gibt ihn Steven bei seinen Kollegen als Mitschüler seiner Tochter aus, der auch Kardiologe werden wolle. Um aus der Notlüge irgendwie rauszukommen, lädt Steven den geheimnisvollen jungen Mann nach Hause ein, damit er die Familie kennenlernt. Und er erzählt zumindest einen Teil der Wahrheit: Vor Jahren hatte Martins Vater einen Autounfall und war Stevens Patient. Anna ist sehr angetan von dem intelligenten, höflichen Jungen, und auch die brave Kim findet den rebellischen Martin ziemlich interessant. Als er sich nicht ohne Hintergedanken immer tiefer in Stevens Leben drängt, zieht der die Reißleine und beschwört damit noch größere Probleme herauf. Seit „The Lobster“ ist Regisseur Yorgos Lanthimos bekannt für unkonventionelle Filme, und diesen Ruf bestätigt er mit seinem neuen Film nachdrücklich.

Bamse

In Schweden kennen ihn die Kinder seit einem halben Jahrhundert als den liebsten und stärksten Bären der Welt. Nun soll der knuddelige Bamse auch hierzulande die Kinderherzen erobern. Christian Ryltenius und seine Trickfilm-Crew haben Bamse und seinen Freunden Leben eingehaucht - dafür gab’s von der Filmbewertungsstelle das Prädikat „besonders wertvoll“. Das mag auch daran liegen, dass Bamse sein junges Publikum nicht nur gut unterhalten, sondern auch nachdenklich machen möchte mit Gedanken wie diesem: „Fremde sind doch nur Freunde, die man noch nicht kennt.“ Ständig kämpft Bamse für das Gute - Themen wie Gleichberechtigung und Toleranz vermittelt er auf spielerische Weise. Wenn Bamse Omas Donnerhonig nascht, ist er unbesiegbar. Das gefällt dem frechen Reinhard Fuchs und seinen Spießgesellen gar nicht, und so ersinnen sie einen finsteren Plan: Sie entführen Bamses Oma, damit die keinen Donnerhonig mehr herstellen kann. Bamse lässt sich nicht unterkriegen und tut mit seinen Freunden Hopser und Herr Schildkröte alles, um Oma zu retten - auch wenn sie sich in den Wald der Trolle wagen müssen. Und als sie in der Stadt der Diebe eintreffen, wo Bamses Oma von ihren finsteren Entführern festgehalten wird, wartet schon der böse Reinhard Fuchs auf sie. gw