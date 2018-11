Anzeige

Girls Trip

Wenn Filmemacher alten Freunden zu einem Wiedersehen verhelfen, wird es entweder ausgelassen lustig oder ziemlich tragisch. Regisseur Malcolm D. Lee hat sich für ersteres entschieden und damit in den USA einen Hit gelandet: „Girls Trip“ spielte 113 Millionen Dollar ein und ließ auch deutlich namhaftere Konkurrenz hinter sich. Früher waren sie als „Flossy Posse“ unzertrennlich-beste Freundinnen, doch dann ging jede ihrer eigenen Wege: Sasha (Queen Latifah) mach­te mit einer Fernsehshow Karriere, Ryan (Regina Hall) ist eine gefragte Autorin, die strebsame Lisa (Jada Pinkett Smith) ist Ärztin geworden und Dina (Tiffany Haddish) liebt es, im Leben immer Vollgas zu geben. Fünf Jahre sind seit ihrer gemeinsamen Zeit vergangen, und plötzlich drängt es die Mädels, mal wieder in Gemeinsamkeit zu machen. So reisen sie zu einem Musikfestival nach New Orleans, um wie in alten Zeiten abzuhängen und zu feiern. Der Alkohol fließt in Strömen, die Erinnerung an gemeinsame wilde Zeiten macht noch mutiger. Und so lassen sie es krachen, auch wenn sich Lisa mit „Grapefruit-Blowjobs“ und ähnlichen Vergnügungen schwertut. Doch die vergangenen fünf Jahre schüttelt man nicht so einfach aus den Kleidern, zumal noch die eine oder andere unbeantwortete Frage übrig ist. Und es dauert eine ganze Weile, bis sich die alles entscheidende Frage beantworten lässt, ob die „Flossy Posse“ nochmals an ih­re großen Zeiten anknüpfen kann.

Die Vierhändige

In jungen Jahren müssen die Schwestern Sophie (Frida-Lovisa Hamann) und Jessica (Friederike Becht) ein brutales Verbrechen mit ansehen. Die jüngere Sophie leidet schwer unter dem traumatischen Erlebnis, und so verspricht ihr Jessica, für den Rest ihres Lebens auf sie aufzupassen. Was als wohlmeinende Geste begann, wird mit den Jahren zur Manie. Während Sophie versucht, Pianistin zu werden und sich ein Leben ohne Angst aufzubauen, ist Jessica sicher, dass hinter jeder Ecke eine Bedrohung lauert, wobei Realität und Wahn nicht immer zu trennen sind. Als die Täter von damals freikommen, setzt Jessica alles daran, sie aufzuspüren. Dann bringt ein schwerer Unfall alles durcheinander. „Sophie und Jessica sind für mich wie das Yin und Yang einer gespaltenen Seele“, sagt Regisseur Oliver Kienle. „Beide haben sehr unterschiedliche Wege, mit einem Trauma aus der Kindheit umzugehen. Sophie will vergessen, will nach vorne blicken, sich ein Leben als Pianistin aufbauen, sich verlieben. Jessica hingegen blickt zurück, suhlt sich im Trauma und ist dadurch geradezu paranoid geworden. Mich fasziniert am meisten an der Geschichte, wie die Schwestern miteinander verschmelzen und wie bald nicht mehr klar ist, ob wir zwei Schwestern oder zwei gespaltene Persönlichkeiten in einer Figur sehen. Darin besteht die große Wahrhaftigkeit dieses Films: Ein Trauma zerreißt die Seele, und es ist ein langer Weg, sie wieder zu vereinen.“

Madame

Eigentlich will Society-Lady Anne (Toni Collette) ihre schnöseligen Gäste mit einer exquisiten Dinnerparty beeindrucken, doch die Sache läuft aus dem Ruder, als ihr Stiefsohn (Tom Hughes) unangemeldet auftaucht: Statt geplanter 12 werden nun 13 Tischgedecke nötig, und das bringt bekanntlich Unglück. Die perfektionistische Hausherrin und ihr geschäftstüchtiger Ehemann Paul (Harvey Keitel) sind außer sich. Um zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist, muss Annes Angestellte Maria (Rossy de Palma) als 14. Gast einspringen. Maria macht eine derart gute Figur, dass sich der Kunsthändler David (Michael Smiley) in sie verliebt. Anne tut alles, um das Unerhörte zu verhindern, doch Maria hat Gefallen an ihrer neuen Rolle gefunden. „Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte“, sagt die Regisseurin und Drehbuchautorin Aman­da Sthers. „Einige meiner Bücher könnten nicht so ohne weiteres auf die Leinwand gebracht werden. ‚Madame’ könnte ein Buch oder ein Film sein, vor allem aber könnte es ein Drama oder eine Komödie sein. Wenn ich den Film zuordne, versuche ich zwischen diesen Genres zu bleiben, denn das Leben ist nicht schwarz oder weiß: Man kann lachen, während einem die Tränen kommen, oder umgekehrt.“ gw