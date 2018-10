Anzeige

Die beste aller Welten

Der siebenjährige Adrian (Jeremy Miliker) lebt am Stadtrand von Salzburg und empfindet sein Leben als ein einziges Abenteuer. Er liebt seine Mutter Helga (Verena Altenberger), und sie liebt ihn. Dass Helga, ihr Lebensgefährte Günter (Lukas Miko) und ihre Freunde in der sorgsam verhängten Wohnung mal euphorisch feiern und dann wieder apathisch vor sich hin dämmern, findet der Junge ganz normal, weil er nichts anderes kennt. Und wenn er sich doch einmal wundern sollte, braucht Helga nicht lange, um sich eine überzeugende Antwort zusammenzubasteln. Und weil nicht nur Helga, sondern auch ihr kleiner Sohn unbändige Fantasie besitzen, gelingt es ihnen, sich die kleine drogenvernebelte Welt als die beste aller möglichen Welten vorzugaukeln. Dass ihre Realität eine ganz andere ist, bekommt Helga draußen auf der Straße immer wieder schmerzlich zu spüren. Als ein Dealer in ihrer Wohnung an einer Überdosis stirbt, ist es mit dem ständigen Selbstbetrug vorbei und Helga spürt, dass sie ihre Sucht besiegen muss, wenn sie ihren Sohn nicht verlieren will. Regisseur Adrian Goiginger erzählt in seinem Spielfilmdebüt die Geschichte seiner Kindheit aus der Perspektive eines Siebenjährigen, der sich trotz allem geborgen und behütet fühlt. „Der Tod meiner Mutter, die im Juli 2012 im Alter von 39 Jahren starb, war der Anlass für mich, einen Film über ihren Kampf gegen die Heroinsucht und über ihre Liebe zu mir zu machen“, erzählt Goiginger. „Sie schaffte es, trotz ihrer Abhängigkeit und auf sich allein gestellt, mir eine abenteuerliche, liebevolle Kindheit zu ermöglichen. Ein unglaublicher Kraftakt.“

Mein Leben - Ein Tanz

„Ich war zum Tanzen geboren“, sagt Antonia Santiago Amador. Und sie erinnert sich: „Nächtelang lag ich wach und spielte die Rhythmen in meinem Kopf durch, bis sie ein Teil von mir wurden.“ Unter ihrem Künstlernamen „La Chana“ wurde sie zu einer der schillernsten Persönlichkeiten der internationalen Flamenco-Szene. Der unverwechselbare Tanzstil, den sie in den 60er- und 70er-Jahren kreierte, ist bis heute Legende. Doch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere verschwand „La Chana“ plötzlich aus dem Rampenlicht. Lucija Stojevic ist es gelungen, der weltberühmten Flamenco-Tänzerin ganz nah zu kommen. Und sie verrät, was sie an diesem Projekt besonders gereizt hat: „Ihre Geschichte stellt eine Reihe von Themen in den Mittelpunkt, die eine aktuelle Relevanz haben: Als ‚La Chana’ sich dem Ende ihrer physischen Möglichkeiten nähert, muss sie sich neu erfinden. Sie lässt den Zuschauer hierbei nah an sich ran und fordert ihn heraus, sich mit besonderen Themen wie dem Altern, dem plötzlichen Verlust von etwas Identitätsstiftendem und Liebgewonnenem sowie Akzeptanz und Neu-Erfindung zu konfrontieren. Dabei hat ‚La Chanas’ Vergangenheit auch eine wichtige soziale Relevanz: Sie schenkt uns seltene und intime Einblicke in ihre Welt und wie sie diese als Frau wahrnimmt.“

Rock My Heart

Jeder Tag könnte für die 17-jährige Jana (Lena Klenke) der letzte sein, weil sie seit ihrer Geburt an einem schweren Herzfehler leidet. Ande­re würden sich mit dieser Diagnose am liebsten ganz in Watte packen - Jana will lieber nicht an morgen denken, sondern ein Leben auf der Überholspur genießen, was ihren Eltern (Annette Frier und Michael Lott) gar nicht passt. Sie wollen Jana zu einer riskanten Operation überreden, die ihre gesundheitlichen Probleme lösen, allerdings auch tödlich enden könnte. Als Jana dem Vollbluthengst Rock My Heart begegnet, ist sie hin und weg. Das schwarze Pferd ist genau wie sie wild, ungezähmt und rebellisch - und es lässt außer Jana keinen an sich heran. Deshalb überredet Rocks Trainer Paul Brenner (Dieter Hallervorden) Jana, mit dem Pferd bei einem hoch dotierten Galopprennen anzutreten. Dass Jana besser auf sich achten sollte, ahnt er nicht. Und die junge Dame behält ihr Handicap lieber für sich. Nur ihr Freund Sami (Emilio Sakraya) weiß, welches Risiko sie eingeht ... Für Regisseur Hanno Olderdissen erzählt der Film „eine Geschichte, die zeigt, dass es sich immer lohnt, wieder aufzustehen, auch wenn das Schicksal einen in den Dreck wirft wie ein bockender Gaul“. gw