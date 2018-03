Anzeige

Kong: Skull Island

Sagenumwobene Kreaturen haben Filmemacher zu allen Zeiten inspiriert - ganz egal, ob sie weiße Haie, riesige Schlangen, tödliche Meeresungeheuer oder zerstörerische Riesenaffen in den Fokus nahmen. Mit seinem actionreichen neuen Fantasy-Abenteuer greift der Regisseur Jordan Vogt-Roberts diese Tradition bereitwillig auf: Ein zusammengewürfelter Haufen aus Forschern, Regierungsbeamten und Soldaten soll Anfang der 70er-Jahre eine mysteriöse Insel irgendwo im Nirgendwo erkunden. Doch die Mission nimmt bald eine dramatische Wendung für Lieutenant Colonel Packard (Samuel L. Jackson): Kaum haben sie den Luftraum über der Insel erreicht, da werden ihre Helikopter vom Himmel gepflückt - und keiner weiß, wer es auf die Eindringlinge abgesehen hat. Erst langsam wird klar, dass ein Riesenaffe auf Skull Island lebt, der die Insel als sein Eigentum betrachtet und keinem gestattet, sich dort niederzulassen. Dennoch ist es dem Amerikaner Hank Marlow (John C. Reilly), der vor Jahren dort gestrandet ist, gelungen, im Dschungel unbemerkt zu überleben. Von ihm erfahren Packard und seine Truppe, dass alles noch viel schlimmer ist: Der Affe Kong ist nicht das einzige Monster, das auf der Insel sein Unwesen treibt. Regisseur Jordan Vogt-Roberts und sein Team drehten ihren Film sechs Monate lang auf drei Kontinenten, um die Szenerie möglichst eindrucksvoll erscheinen zu lassen.

Null Motivation

Talya Lavies Dramödie war der Hit beim New Yorker Tribeca-Filmfestival - nun kommt „Null Motivation“ in die deutschen Kinos. Zoher (Dana Ivgy) und Daffi (Nelly Tagar) sind die besten Freundinnen - dem Leben gewinnen sie nur die angenehmen Seiten ab. Da kommt ihnen der Militärdienst bei der israelischen Armee alles andere als gelegen. Widerwillig lassen sie sich darauf ein, ihren Vorgesetzten bringen sie keinerlei Respekt entgegen. Um sich vom drögen Militärdienst abzulenken, hängen sie mit irgendwelchen Computerspielen ab, dabei würden sie lieber das schöne Leben in Tel Aviv genießen. Ihrer übermotivierten Vorgesetzten Rama (Shani Klein) gehen die beiden gegen den Strich, schließlich erwartet sie sogar beim Kaffeekochen und Schreddern vertraulicher Dokumente höchste militärische Disziplin. Als Daffis Wunsch nach Versetzung in greifbare Nähe rückt und Zoher sich verliebt, kennt der Wahnsinn kein Halten mehr. Die israelische Regisseurin Talya Lavie nimmt in ihrem Film die Absurdität des Lebens im Allgemeinen und des Militärdienstes im Besonderen augenzwinkernd aufs Korn. Und sie erinnert sich dabei auch an ihre eigene Militärzeit: „Wie die meisten Frauen dort mussten wir nie unser Leben riskieren. Aber wir liefen auf jeden Fall Gefahr, an Langeweile zu sterben.” gw