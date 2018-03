Anzeige

Radio Heimat

Der Autor Frank Goosen zeigt in seinen Kurzgeschichten, was das Ruhrgebiet und seine Menschen ausmacht. Und weil man sich köstlich über diese ebenso authentischen wie lebensprallen Episoden amüsieren kann, war’s nur eine Frage der Zeit, bis es die Ruhrpott-Teenager Frank (David Hugo Schmitz), Pommes (Jan Bülow), Spüli (Hauke Petersen) und Mücke (Maximilian Mundt) auf die Kinoleinwand schaffen würden. Den Weg dorthin hat ihnen nun der Drehbuchautor, Regisseur und Kabarettist Matthias Kutschmann geebnet, und er nimmt sein Publikum mit auf eine Zeitreise in die 80er-Jahre. Frank, Pommes, Spüli und Mücke sind die dicksten Freunde, und sie teilen den Traum von der großen Liebe und dem ersten Sex. Doch bei der Damenwelt können sie nicht landen. Frank und seine Freunde lassen nichts aus: Sie versuchen sich als Rockmusiker im Bergarbeiter-Chor, gehen in die Tanzschule, richten Partykeller ein und nutzen die Klassenfahrt, um endlich erwachsen zu werden. Erst nach einer Reihe von Niederlagen begreifen sie, was im Leben wirklich wichtig ist: Freundschaft, Humor und jemand, der ihnen gut tut.

Paterson

Jim Jarmusch gehört zu den ungewöhnlichsten Vertretern des US-Kinos. Abseits des Mainstreams hat er seine eigene Handschrift entwickelt, seine Filme genießen unter Kennern Kultcharakter - ganz egal, ob man an „Stranger than Paradise“, „Ghost Dog“ oder „Night on Earth“ denkt. Nun erzählt er die Geschichte des Busfahrers Paterson (Adam Driver), der in einer Stadt gleichen Namens lebt. Treu und brav geht er seiner Arbeit nach, sein ganzes Leben verläuft nach Fahrplan. Nur eines sorgt für Abwechslung: Was Paterson auf seinen Busfahrten beobachtet und die Menschen, die ihm begegnen - all das inspiriert ihn zu seelenvollen Gedichten. Doch das Wichtigste ist seine Frau Laura (Golshifteh Farahani), die ihm über alles geht, obwohl sie ganz anders ist als er. Fast täglich überrascht sie ihn mit neuen Träumen - jeder birgt ein inspirierendes Projekt. Paterson liebt Laura und sie liebt ihn. Und beide lieben sie ihren Mopshund Marvin. Jim Jarmusch versteht seinen Film als Gegenentwurf zum hochdramatischen oder Action-orientierten Kino: „Man sollte es ihm erlauben, einfach an einem vorbeizuziehen - so wie Bilder, die man durchs Fenster eines Linienbusses wahrnimmt, der sich wie eine mechanische Gondel durch eine kleine, vergessene Stadt bewegt.“ gw