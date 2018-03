Anzeige

Man lernt nie aus

Es ist nicht leicht, aus einem erfüllten Berufsleben urplötzlich in den Ruhestand zu wechseln. Das muss auch Ben Whittaker (Robert De Niro) erfahren, der sich mit seinen 70 Jahren noch viel zu jung fürs Altenteil fühlt. Ben probiert nach dem Tod seiner Frau alle möglichen Hobbys aus, die ihm den Lebensabend spannender gestalten sollen, doch er zieht anfangs viele Nieten. Weil die Langeweile und damit der Leidensdruck immer größer wird, greift er zu, als sich die Chance bietet, bei einem Modevertrieb im Internet als Praktikant einzusteigen. Eigentlich hatte Ben bislang mit Klamotten nicht viel am Hut, doch er stürzt sich mit großem Elan in die neue Aufgabe und macht sogar die gestrenge Chefin Jules Ostin (Anne Hathaway) auf sich aufmerksam. Die anderen Mitarbeiter belächeln ihn anfangs noch ein wenig, doch mit seinem Charme und seiner erfrischenden Natürlichkeit wird er bald zum geschätzten Kollegen. Und Jules, die mehr und mehr an ihrem tagtäglichen Stress zu knabbern hat, weiß Ben sehr zu schätzen - als Mitarbeiter und als Freund.

Magie der Moore

„Mein Vater war ein passionierter Jäger“, verrät der Schauspieler Axel Milberg. „Wie jeder gute Jäger verstand er sich allerdings als Heger und hat das Jagen zugunsten der Pflege und Winterfütterung der Tiere vernachlässigt. Viel lieber ging er mit der Kamera auf die Jagd, und hierzu hat er mich unzählige Male mitgenommen. Diese Zeit lehrte mich liebevollen Respekt vor der Natur.“ Deshalb musste Milberg nicht lange nachdenken, als ihm angetragen wurde, als Erzähler aus dem Off in Jan Hafts neuem Dokumentarfilm „Magie der Moore“ mitzuwirken. Fünf Jahre lang hat sich der renommierte Naturfilmer Zeit genommen, die Faszination dieses außergewöhnlichen Lebensraums in beeindruckenden Bildern einzufangen. Denn wie kaum ein anderes Biotop birgt das Moor unzählige Geschichten: Seine Anziehungskraft und seine dunklen Mythen lassen uns erschauern, die Pracht seiner ungewöhnlichen Artenvielfalt lässt uns staunen. „Unsere Moore sind wahre Relikte, die letzten Überreste heimischer Urlandschaften“, sagt Jan Haft. „Obwohl sie inmitten einer dicht besiedelten und bis in den letzten Winkel durchstrukturierten Kulturlandschaft liegen, sind es Orte der Einsamkeit und biologischen Vielfalt. Im Wechsel der Tages- und der Jahreszeiten zeigt der Film Biotope am Übergang zwischen Wasser und Erde, voller spannender Gegensätze.“

Schmidts Katze

Werner Schmidt (Michael Lott) ist ein verklemmter, ordnungslieben-der Mensch, der sich bislang unter Mutters Fuchtel ganz wohlgefühlt hat. Doch nun ist Mama tot und Herr Schmidt braucht dringend eine Frau an seiner Seite. Dummerweise ist er nicht gerade das, was man als einen Frauentyp bezeichnen würde. Und weil ihn die vergebliche Suche nach einer geeigneten Frau fürs Leben ziemlich nervt, begegnet er seinem Frust, indem er nachts Feuer legt. Penibel, wie er nun mal ist, plant Werner Schmidt seine Aktionen bis ins kleinste Detail. Deshalb trifft es ihn umso härter, als bei einer seiner nächtlichen Aktionen eine Frau versehentlich zu Schaden kommt. Und weil er sich nicht anders zu helfen weiß, nimmt der Hobby-Pyromane sein Opfer Sibylle (Christiane Seidel) in Panik mit nach Hause. Jetzt hat er zwar eine Frau im Haus, doch leider nicht die Frau, die er sich immer erträumt hatte. Schmidt würde Sibylle nur zu gerne wieder loswerden, doch die denkt gar nicht daran, das Feld zu räumen. Sibylle hat nämlich allen Grund, sich vor dem kriminellen Frehse (Alexander Fennon) zu verstecken - und da kommt ihr Schmidts Haus gerade recht. Und schon ist nicht länger sie allein, sondern auch Werner in Gefahr. „Schmidts Katze“ ist der Debütfilm des Waiblinger Regisseurs Marc Schlegel. gw