Die Kinder des Fechters

Auf der Flucht vor Stalins Geheimpolizei versteckt sich der junge Fechter Endel (Märt Avandi) als Sportlehrer in einem Küstenstädtchen in Estland. Nur langsam freundet er sich mit seinem Schicksal an. Er beginnt, sich auf die Schüler einzulassen und verliebt sich in seine Kollegin Kadri (Ursula Ratasepp). Bald wird Endel für viele Kinder zum Vaterersatz, sein Fechttraining wird für sie zum Lichtblick in einer entbehrungsreichen Kindheit. Doch Endel muss lernen, dass Glück auch Verantwortung bedeutet und dass Kinder Träume haben, die von Erwachsenen manchmal auch ein hohes Risiko verlangen. Als die Kinder an einem Fecht-Wettbewerb in Leningrad teilnehmen wollen, muss Endel sich entscheiden.

Hilfe, ich hab’ meine Lehrerin ...

... geschrumpft: Der elfjährige Felix (Oskar Keymer) weiß nicht mehr, wie ihm geschieht: Er hat die verhasste Schuldirektorin Schmitt-Gössenwein (Anja Kling) irgendwie auf 15 Zentimeter Größe geschrumpft. Ob das etwas mit dem Geist des Schulgründers (Otto Waalkes) zu tun hat? Gemeinsam mit seiner Freundin Ella und gegen den Widerstand seines Rivalen Mario und dessen Vater (Justus von Dohnányi) muss Felix alles versuchen, um die geschrumpfte Direktorin, die keifend in seinem Rucksack sitzt, wieder auf ihre normale Größe zu bekommen. Und dabei nervt die Dame ihn kolossal. adi