Dieses schöne Scheißleben

„Mit Mexiko verbindet mich eine alte Liebe“, erzählt die Regisseurin Doris Dörrie. „Die Mariachi faszinieren mich. Sie sind ein mexikanisches Klischee und zugleich ein wahrhaftiger Ausdruck der mexikanischen Seele und der Überzeugung, dass man einfach nur weitersingen muss - dann wird alles gut. Im ganzen Land sind sie anzutreffen.“ Was lag da für Doris Dörrie näher, als einen Film über diese ganz eigene Kultur zu drehen? Sechs Wochen lang war sie mit einem kleinen Team in Mexiko-City und Umgebung unterwegs, um eine weibliche Mariachi zu begleiten: María del Carmen. Vor der Kulisse des knallbunten und oft bizarr wirkenden Totenfests „Día de los Muertos“ zeigt Dörrie diese außergewöhnliche Frau und ihre Musikerkolleginnen bei ihren Auftritten auf den Straßen. Und sie erfuhr: Wenn die Mariachi-Frauen über Liebe, Tod und Armut singen, erscheinen die schweren Dinge des Alltags plötzlich viel leichter. „Dieses schöne Scheißleben“ ist eine liebevolle Momentaufnahme vom Leben, vom Tod und den Dingen dazwischen. Doris Dörries Film ist eine musikalische Liebeserklärung an Mexiko, die Stärke der Frauen und die Kraft der Musik, die Frauen wie María del Carmen die Möglichkeit gibt, nicht nur ihr ganz persönliches Lebensglück zu suchen, sondern auch die Grenzen und Probleme der mexikanischen Machogesellschaft zu überwinden, die vielfach von Armut und Kriminalität gezeichnet ist.

Am Sonntag bist Du tot

Brendan Gleeson ist als Schauspieler ein Naturereignis - und er ist wie geschaffen dafür, die irische Seele zu verkörpern. So wie in John Michael McDonaghs neuem Film „Am Sonntag bist Du tot“. Darin spielt er den Dorfpriester James Lavelle, der sich nichts weiter als trautes Glück für die Menschen in seinem Provinznest an der irischen Küste wünscht. Doch die Gemeinde tut ihm leider nicht den Gefallen, die Harmonie zu pflegen. Und es kommt noch schlimmer, als er einem seiner Schäfchen die Beichte abnimmt und zu hören bekommt: „Am Sonntag bist du tot.“ James weiß nicht, wie ihm geschieht, weil er selbst ein guter Kerl ist - er soll vielmehr stellvertretend für einen anderen katholischen Seelsorger sterben, unter dem der Beichtende früher sehr gelitten hat. Und irgendwie fühlt sich James ja auch in guter Gesellschaft, immerhin hat sich einst auch Jesus Christus für die Sünden anderer geopfert. So versucht er, sich nichts anmerken zu lassen und sich weiterhin um das Seelenheil seiner Gemeinde zu kümmern. Was sollte James auch sonst tun, denn das Beichtgeheimnis verbietet es ihm, die Polizei einzuschalten. Eine turbulente Woche bleibt dem armen Priester, um sein Leben ins Reine zu bringen - dann muss er sich seinem Schicksal stellen. Drei Jahre nach ihrer hoch gelobten Krimikomödie „The Guard - Ein Ire sieht schwarz“ widmen sich der Regisseur und Autor John Michael McDonagh und sein Hauptdarsteller Brendan Gleeson erneut den Irrungen und Wirrungen einer irischen Kleinstadt.

Denk wie ein Mann 2

Wo könnte man spektakulärer Hochzeit feiern als in Las Vegas? Für Candace (Regina Hall) und Michael (Terrence Jenkins) ist die Antwort klar, und so laden sie ihre Freunde zu einer rauschenden Feier ins Spielerparadies ein. Natürlich kommt es dabei zu allerlei Turbulenzen, doch ihren Spaß am Junggesellenabschied lassen sich die Jungs durch die eine oder andere Panne nicht vermiesen. Und auch die Mädels lassen es in den Männer-Strip-Clubs krachen. Da wird nicht nur die Beziehung von Mya (Meagan Good) und Zeke (Romany Malco), der seinem Spitznamen „Zeke The Freak“ alle Ehre macht, auf manche harte Probe gestellt. Auch die anderen Paare geraten in der „Stadt der Sünde“ in die Bredouille. Und je chaotischer sich alles entwickelt, desto kniffliger wird es für die Hochzeitspläne. Tim Story setzt die Geschichte, die von Steve Harveys Bestseller „Act Like a Lady, Think Like A Man“ inspiriert wurde, in gewohnter Manier fort. gw