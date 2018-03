Anzeige

Wacken 3D

Einmal im Jahr wird Wacken zum Mittelpunkt der Heavy-Metal-Welt: Rund 75 000 Fans fallen dann für kurze Zeit in das norddeutsche Dorf ein - das Motto heißt „Four Days of Music, Mud and Magic“. Kommende Woche wird es in Wacken wieder rund gehen, doch die Freunde dieser Musik können bereits von heute an hautnah dabei sein: Regisseur Norbert Heitker und sein Team haben im vergangenen Jahr das Festivalgeschehen mit 18 3D-Kameras aus allen Perspektiven dokumentiert. Sie haben mit Festivalteilnehmern aus der halben Welt gesprochen, Auftritte der Superstars wie Alice Cooper, Anthrax, Deep Purple, Henry Rollins, Motörhead und Rammstein festgehalten und die Wacken-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner interviewt. „Ich habe mir den fertigen Film vorgestellt wie eine Naturdokumentation über ein von Menschen geschaffenes Phänomen“, sagt Produzent Tomas Erhart. „Wacken lässt sich mit normalen Worten eigentlich nicht beschreiben. Es ist ein Naturereignis und eigentlich viel mehr als ein normales Open-Air. Allein Woodstock fiele mir als vergleichbares Beispiel ein, weil es dort wie in Wacken zwar auch um Musik, aber eben längst nicht nur darum geht.“

Feuerwerk am helllichten Tag

Das chinesische Kino ist mächtig im Kommen - zuletzt ließ Regisseur Diao Yinan auf der Berlinale mit einem Krimi aufhorchen, der unter dem Titel „Black Coal, Thin Ice“ den Goldenen Bären für den besten Film und den Silbernen Bären für Liao Fan als besten Darsteller holte. Nun kommt dieser Streifen mit deutschem Titel in unsere Kinos: 1999 werden auf Kohlehalden im Norden Chinas Leichenteile gefunden. Die Verdächtigen sind rasch ermittelt, doch bei ihrer Festnahme werden die vermeintlichen Täter und zwei Polizisten getötet. Den leitenden Kommissar Zhang Zili (Liao Fan) wirft die Sache aus der Bahn, er quittiert den Polizeidienst und verfällt dem Alkohol. Als ihm ein ehemaliger Kollege von einem Fall erzählt, der erstaunliche Parallelen zu den damaligen Morden zeigt, ermittelt Zhang auf eigene Faust. Und er taucht immer obsessiver in den Fall ein. „Das heutige China verändert sich ständig“, sagt der Regisseur. „Einige Dinge, die geschehen, sind unglaublich. Manche Mordfälle zum Beispiel erscheinen geradezu absurd, sind aber dennoch ein präziser Spiegel unserer heutigen Realität. Harmlose, scheinbar unbedeutende Ereignisse können weitreichende Auswirkungen haben. Mein Ziel war es nicht nur, ein Geheimnis zu lüften und die Wahrheit über die Beteiligten herauszufinden, sondern auch, auf unsere neue Lebenswirklichkeit zu verweisen.“

Viel Lärm um nichts

William Shakespeares Stücke sind von zeitlosem Reiz. Nun bringt Regisseur Joss Whedon Shakespeares Komödie „Viel Lärm um nichts“ auf die Leinwand - allerdings nicht in historischem Gewand, sondern in einer sehr zeitgemäßen Inszenierung. Whedon hat die Geschichte in unsere Gegenwart versetzt, trotzdem hält er sich an den Originaltext. Nach einem siegreichen Feldzug gegen seinen rebellischen Bruder Don Juan (Sean Maher) besucht Don Pedro (Reed Diamond) seinen Freund Leonato (Clark Gregg), den Gouverneur von Messina. Mit dabei sind Don Pedros Offiziere Benedikt (Alexis Denisof) und Claudio (Fran Kranz). Claudio verliebt sich in Leonatos Tochter Hero (Jillian Morgese), bald wollen die beiden heiraten. Um sich die Zeit bis zum Fest zu vertreiben, beschließen die beiden zusammen mit einigen anderen, auch Benedikt und Beatrice (Amy Acker), die Nichte des Gouverneurs, mit allen Tricks in die Liebesfalle zu locken. Der finstere Don Juan will die bevorstehende Hochzeit dagegen unbedingt verhindern und spinnt mit seinen Verbündeten Konrad (Riki Lindhome) und Borachio (Spencer Treat Clark) finstere Intrigen gegen das glückliche Paar. Joss Whedon und seine Frau Kai Cole haben dieses Projekt in nur zwölf Tagen zusammen mit einigen Freunden in ihrem Privathaus realisiert. gw