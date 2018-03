Anzeige

Von Birgit Roschy





Esslingen - Eigentlich sind Meerschweinchen stille Zeitgenossen, die höchstens mal quieken oder mit Salatblättern rascheln. Doch in Hoyt Yeatmans Kinderkomödie „G-Force - Agenten mit Biss“ toben computer-animierte Nager als Geheim-agenten durch einen 3-D-Realfilm. Sie quasseln nicht nur, bis die Ohren dröhnen, sondern machen menschlichen Actionhelden schärfste Konkurrenz. Muss das sein? Das fragt sich auch das FBI, das dieses geheime Meerschweinchen-Projekt kritisch begutachtet.

Dessen wuseliger Schöpfer Dr. Kendall hat drei Meerschweinchen, eine Fliege und einen Maulwurf zur Elitetruppe G-Force ausgebildet, mit der er per Spezialtechnologie kommuniziert. Als die Winzlinge beim Klau einer Computerdatei des verdächtigen Küchengeräteherstellers Saber Mist bauen, löst das FBI die Truppe auf. Die Alphatiere werden in eine Zoohandlung gesteckt, wo sie auf unterbelichtete Artgenossen treffen und an menschliche Quälgeister verhökert werden. Doch grabschende Kinderhände und FBI-Dödel können die G-Force nicht davon abhalten, ihre Mission zu erfüllen, und so geht der Zirkus nach der Wiedervereinigung der Pelzknäuel erst richtig los.

Produzent Jerry Bruckheimer, der Schöpfer lärmender, dummer und sehr erfolgreicher Actionspektakel, tritt auch in diesem Kinderfilm nicht auf die Bremse. Seine mit High-Tech-Gedöns aufgemotzten Fellträger erweisen sich als glubschäugige Kopien angesagter Action-Zampanos von „Mission Impossible“ bis zu „Transformers“ und absolvieren ihren atemlosen Hindernisparcours mit coolen Sprüchen auf dem Schnäuzchen. Und es verwundert nicht, dass die Hatz nach dem wahren Strippenzieher eines Weltzerstörungsplanes mit penetranter Rhetorik rund um Familie, Nation und Zusammenhalt verziert ist. Auf Kinder gemünzt sind Furzwitze, die auf das Konto des dicken, peinlichen Verwandten von Schweinchen-Anführer Dawson gehen. Manche Szene, deren Effekt durch das 3-D-Format noch verstärkt wird, ist sogar für Erwachsene grenzwertig. So ist, niedliche Meerschweinchen hin oder her, die Freigabe ab sechs Jahren ein schlechter Witz. Dennoch gewinnt das hektische und laute Spektakel mit beiläufigen Hinguckern, spritzigen Pointen und einer annehmbaren didaktischen Botschaft auch Sympathiepunkte.

Eine Handvoll Haustiere lässt sich zu Actionhelden ausbilden. Sei es der eigenbrötlerische Käfig-Hamster, der computerversierte Maulwurf-Hacker oder Slapstick mit durchdrehenden Kaffeemaschinen - in den Details macht dieser Film durchaus Spaß.