Anzeige

Von Alexander Maier





Berlin - Es gab eine Zeit, da war das indische Kino hierzulande nur Insidern ein Begriff. Doch mittlerweile hat „Bollywood“ auch die hiesigen Filmtheater und Fernsehprogramme erobert, Stars wie Shah Rukh Khan haben unzählige Fans gefunden. Auf der Berlinale sorgte nun die bislang größte deutsch-indische Co-Produktion für Aufsehen: Farhan Akhtars Actionfilm „Don - The King is back“, der in Berlin spielt. Bereits die Dreharbeiten in der Hauptstadt, für die 3000 Komparsen angeheuert wurden, waren ein Riesenspektakel, das nun durch die Deutschlandpremiere im Berliner Friedrichstadt-Palast sogar noch getoppt wurde.

„Innig geliebt und abgöttisch verehrt“

Schon Ende der 70er-Jahre begeisterte Titelheld Don in Indien das Publikum und machte den damaligen Hauptdarsteller Amitabh Bachchan zur Legende. Klar, dass für die Neuverfilmung der Beste, den Bollywood zu bieten hat, gerade gut genug war: Shah Rukh Khan. Die Hauptstadtpresse schrieb schon vor Jahren über ihn: „Es kann gut sein, dass im Moment auf der ganzen Welt kein lebender Mensch von so vielen so innig geliebt und so abgöttisch verehrt wird wie er.“ Und wer die Dreharbeiten zu „Don - The King is Back“ verfolgt hat, kann schwerlich widersprechen: Ganze Straßenzüge mussten mitten in Berlin gesperrt werden, weil das Film-Set sonst von enthusiasmierten Fans überrannt worden wäre.

Die Geschichte hat Bollywood-Format: Als sich der skrupellose Drogenboss Don (Shah Rukh Khan), der den asiatischen Markt mit eiserner Faust beherrscht, anschickt, seinen Einfluss auch auf Europa auszuweiten, beschließen die Platzhirsche, den unerwünschten Konkurrenten aus dem Weg räumen zu lassen. Doch Don ist clever genug, den Nachstellungen zu entgehen und nebenbei auch noch den größten Coup seiner Karriere zu starten. Alte Freunde und langjährige Gegenspieler schweißt er zu einer unschlagbaren Truppe zusammen, die mitten in Berlin in die „Deutsche Zentral Bank“ eindringen und sich die Druckplatten für Euro-Banknoten unter den Nagel reißen soll. Doch da gibt es viele, die sich das nicht so einfach bieten lassen wollen - allen voran die Agentin Roma (gespielt von der Miss World 2000, Priyanka Chopra), die noch ein Hühnchen mit Don zu rupfen hat. Und auch der deutsche Ermittler Jens Berkel (Florian Lukas) mischt kräftig mit, um den genialen Gangster zu stoppen. Doch Don ist seinen Gegnern immer einen entscheidenden Schritt voraus und es dauert lange, bis seine Gegner und auch die Kinogänger merken, welch perfide inszeniertes Spiel der smarte Bösewicht da spielt.

Man merkt Farhan Akhtars Film an, dass er die alte Bollywood-Masche nicht ganz konsequent strickt, sondern durchaus auch Zugeständnisse an den Geschmack der hiesigen Kinogänger macht - nicht nur der deutschen Nebendarsteller wegen. Der wichtigste Erfolgsgarant ist freilich Shah Rukh Khan, der diesmal nicht den romantischen Lover gibt, sondern mit viel Vergnügen den bösen Buben mimt. Dass er allein für viele Kinogänger das Eintrittsgeld wert ist, zeigte die überbordende Begeisterung bei der Berlinale-Galaaufführung im Friedrichstadtpalast.

Farhan Akhtar lässt es krachen und packt spannende Action und haarsträubende Wendungen in seinen Film. Dass die Grenzen zur Parodie zwischendurch fließen, macht „Don - The King is back“ für Fans noch sehenswerter.