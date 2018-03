Anzeige

Von Dorit Koch





Esslingen - Die Suche nach Liesel war das Entscheidende. Wie sollte es sein - das Mädchen, das auf der Leinwand zur „Bücherdiebin“ wird und das die Titelheldin jenes Romans von Markus Zusak verkörpert, der zum internationalen Bestseller avancierte? Ein Kind, das neugierig, temperamentvoll, unschuldig und intelligent sein konnte - draufgängerisch und verwundbar zugleich, suchten die Macher dieses Films. 2005 hatte der Australier Zusak „Die Bücherdiebin“ veröffentlicht, und der Roman eroberte Bestsellerlisten und Kritiker gleichermaßen. Alltagselend und Überleben im Dritten Reich zeigt nun auch Brian Percivals einfühlsame Bestseller-Verfilmung.

Der Tod ist allgegenwärtig

Die neun Jahre alte Liesel Meminger wird 1939 zu einer Pflegefamilie ins fiktive Molching bei München gebracht. Ihr kleiner Bruder stirbt auf der Fahrt dahin und wird beerdigt - da schlägt die Bücherdiebin zum ersten Mal zu: Sie, die noch nicht lesen kann, nimmt ein Buch an sich, das einem Totengräber aus der Tasche fällt: „Das Handbuch für Totengräber“. Es ist auch jener Moment, in dem der Tod zum ersten Mal die Bücherdiebin sieht. Zusak, dessen aus München und Wien stammende Eltern die Bombennächte des Krieges miterlebten, wählte ihn als Erzähler: „Der Tod war im Zweiten Weltkrieg allgegenwärtig, deshalb erschien es mir einleuchtend, dass er die Geschichte erzählt.“ Auch das Geschehen im Film kommentiert der Tod, in der deutschsprachigen Fassung mit der markanten Stimme von Schauspieler Ben Becker.

Doch es ist Liesels Sicht, aus der die Zuschauer das Nazi-Deutschland erleben: Wenn die wildfremden Hubermanns plötzlich zu ihren neuen Eltern werden, wenn der Jude Max im Kellerversteck Unterschlupf findet, und wenn sie mit ihrem Freund Rudi und den Bewohnern der Himmelstraße Tragisches, aber auch immer wieder Momente des Glücks und der Hoffnung erlebt. Erst stiehlt sie das Totengräber-Buch, dann eines aus den Flammen der Verbrennung.

Stars wie Emily Watson überzeugen, doch es ist Sophie Nélisse als Liesel, die „Die Bücherdiebin“ auch auf der Leinwand zu etwas Besonderem macht. Zusak selbst hatte in dem kanadischen Teenager seine Liesel erkannt, als er sie im Film „Monsieur Lazhar“ sah. Florian Ballhaus’ Aufnahmen, in denen die ruhig erzählte, gelegentlich zu langatmig geratene Geschichte auf die Leinwand kommt, beeindrucken zur Musik von Altmeister John Williams. Auf allzu schreckliche Darstellungen des Nazi-Terrors verzichtet der ab sechs Jahren freigegebene Film allerdings.

Brian Percival erzählt die Geschichte eines Mädchens, dem die Macht der Worte und die Magie der Bücher helfen, dem Grauen des Dritten Reiches für kurze Momente zu entfliehen und sich zu widersetzen. „Die Bücherdiebin“ besticht durch wunderbare Bilder gewissenhaft ausgestatteter Szenerien.