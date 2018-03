Anzeige

Von Peter Claus





Esslingen - Der schwergewichtige Rap-Star Notorious B.I.G. wurde 1997 im Alter von nur 24 Jahren ermordet. Was davor gewesen ist, das ist das zentrale Thema von George Tillmans knalligem Musikfilm „Notorious B.I.G.“. Dieses rhythmisch kraftvoll inszenierte Werk baut mit an der Le gende. Wieweit die tatsächliche Persönlichkeit des Künstlers erfasst wird, lässt sich kaum beurteilen. Viele Szenen aus Kindheit und Jugend in den Straßen des New Yorker Stadtteils Brooklyn wirken in ihrer harten Schilderung von sozialer Not und Armut allerdings sehr realistisch.

Sehr sorgfältig werden die Versuche der allein erziehenden Mutter (Angela Bassett) geschildert, ihren begabten Sohn Christopher (gespielt von Christopher Jordan, dem wirklichen Sohn des Rappers) Mitte der 80er-Jahre vor Drogen und Kriminalität zu bewahren. Sie hat keinen Erfolg. Teenager Christopher, nun verkörpert von Jamal Woolard, landet wegen Drogenhandels im Knast. Nach der Entlassung und mit 17 Jahren ist er schon Vater und versucht, als Rapper das nötige Geld zusammen zu kriegen. Und siehe da: Es klappt. Aufstieg und Fall - das Muster ist alt. Doch es funktioniert, weil es spannend, dramatisch, auch emotional aufpeitschend ausgefüllt wird. Die wesentlichen Zutaten: Sex, Drogen, viele Rap-Einlagen voller Zoten und einige ungeschminkte Ansichten vom Leben auf der Straße. Wieweit der Film der Wahrheit um die Persönlichkeit des Rappers nahe kommt, ist nicht zu sagen. Es stellt sich jedoch der Verdacht ein, dass die Produzenten - die Mutter des Toten und dessen Manager - einige Schönfärberei betreiben. Dafür sorgt der Soundtrack für zusätzlichen Reiz.

Mitreißende Musik, eine spannen-de Story und exzellente Darsteller dürften selbst Zuschauer begeistern, die mit Rap nur wenig anfangen können.