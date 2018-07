Anzeige

Von Matthias von Viereck





Esslingen - Die Saison der großen Sommerfilme ist in vollem Gange, ein Blockbuster reiht sich an den anderen. Innerhalb kürzester Zeit liefen so hoch budgetierte Actionspektakel wie „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“, „Wonder Woman“ oder „Transformers: The Last Knight“ im Kino an. Nun darf sich das Publikum über die Neuerfindung eines bekannten Superhelden freuen: Spider-Man, der sympathische Held von nebenan, bekommt einen weiteren Filmauftritt. Verkörpert wird der neue Spinnenmann vom 21-jährigen Briten Tom Holland. Im vergangenen Jahr hatte er sich schon einmal kurz als Peter Parker alias Spider-Man in „The First Avenger: Civil War“ präsentiert. Nun bekommt der eher schmächtige Schauspieler unter der Regie von Jon Watts ganze 133 Leinwandminuten, um sich ganz in Spider-Man hineinzufühlen.

Ein Neuling in der Superhelden-Welt

Nach seinem Kampf mit dem Superheldenteam der Avengers ist Spider-Man zurückgekehrt in seine Heimatstadt New York. Dort soll sich Peter Parker nach dem Willen seines Mentors Tony Stark (Robert Downey jr.) vertraut machen mit seinen Wunderkräften. Wie viele Jungs seines Alters mangelt es auch dem 15-jährigen Peter, der bei seiner Tante May (Marisa Tomei) im Stadtteil Queens wohnt, vor allem an einem: Geduld. Artig besucht Peter die Highschool, doch in seiner Freizeit treibt ihn nur ein Gedanke um: möglichst schnell ein richtig cooler Superheld zu werden. So tatendurstig wie Captain America. So lässig wie Tony Stark alias Iron Man. Und so stark wie der grüne Riese Hulk. Doch es kommt anders als geplant, als sich plötzlich ein neuer Bösewicht namens Vulture (Michael Keaton) anschickt, die Metropole mit seiner Bösartigkeit zu erschüttern.

Peter Parker war schon immer eine der normalsten Figuren im weiten Rund der amerikanischen Superhelden. Stets ein wenig unbeholfen und auf rührende Art unsicher, musste man den nach einem Spinnenbiss mit Wunderkräften ausgestatteten Teenager einfach ins Herz schließen. So unbeholfen und naiv wie Tom Hollands Spider-Man war bisher aber noch keiner der Spinnenmänner. Und so gibt es eine Handvoll grandioser Szenen zu Beginn des Films, die unterstreichen, wie schwer es ist, ein veritabler Held zu sein. Mehrmals verwechselt Spider-Man in den Straßen New Yorks gänzlich unbescholtene Bürger mit echten Verbrechern. Einer alten Dame den Weg weisen aber - das bekommt Peter Parker grad noch so hin. Später im Film muss sich der junge Spider-Man am Steuer eines Autos beweisen: eine einzige Katastrophe. Sukzessive aber wächst er in seine Rolle hinein. Obwohl es Spider-Man als Comic-Figur seit 55 Jahren gibt, hat man hier tatsächlich das Gefühl, der Geburt eines völlig neuen Helden beizuwohnen.

Spannend an den Kinokassen dürfte vor allem ein Duell werden: Wie schlägt sich „Spider-Man“ gegen „Wonder Woman“? Dieser erste große und zugleich wirklich gelungene Kino-Auftritt einer weiblichen Comic-Heldin ist sicher der ungewöhnlichere, der zu mehr Diskussionen anregende Film. „Spider-Man: Homecoming“ verfügt dafür über die packendere Geschichte und ein Drehbuch, das im Mittelteil mit einer Überraschung aufwartet, die einem für Minuten den Atem raubt. Die von Gal Gadot gespielte Wonder Woman mag cooler und reifer wirken als der halbwüchsige Spider-Man in Tom Hollands Interpretation. Peters Versuche aber, beim Mädchen seiner Träume zu punkten, sind anrüh­render als die rudimentäre Liebesgeschichte in „Wonder Woman“.

Tom Holland erobert Mädchenherzen

Regisseur Jon Watts befeuert das Leinwand-Geschehen zudem mit famoser Popmusik. Gleich zwei Mal ist als eine Art von Leitmotiv ein 40 Jahre alter Hit der Ramones zu hören: „Blitzkrieg Bop“ mit der legendären Zeile „Hey ho, let’s go“. Watts räumt zudem auch einigen Nebenfiguren etwas breiteren Raum ein: So weiß Peter stets einen so treuen wie herrlich trotteligen Schulfreund an seiner Seite. Eines scheint sicher: Tom Holland, dieser nur anfänglich leicht blass wirkende, blutjunge Brite, dürfte mit diesem ersten, ziemlich charmanten und sehr humorvollen Auftritt als Spider-Man rund um den Globus Mädchenherzen erobern.

