Anzeige

EsslingenDass man sich im hohen Norden auf spannende Fernsehunterhaltung versteht, ist bekannt. Zwei starke Krimiserien sind nun auf DVD erschienen.

Mit diversen Auszeichnungen wurde die schwedisch-dänische Produktion „Greyzone“ bedacht, deren erste Staffel nun bei Edel Motion zu haben ist. Während einer Routinekontrolle im Hafen von Göteborg entdeckt die Polizistin Eva (Tova Magnusson) in einem Lastwagen einen Raketensprengkopf. Natürlich drängt sich der Verdacht auf, dass der brisante Fund für einen Terroranschlag genutzt werden sollte. Um den Drahtziehern auf die Spur zu kommen, wird eine Sonderkommission unter Leitung von Eva und ihrem dänischen Kollegen Jesper (Joachim Fjelstrup) einberufen. Doch die Ermittler tappen im Dunkeln. Unterdessen trifft die Software-Ingenieurin Victoria (Birgitte Sørensen) während einer Geschäftsreise in Frankfurt scheinbar zufällig einen früheren Kommilitonen, den Reporter Iyad (Ardalan Esmaili). Victoria lässt sich zu einem Interview daheim in ihrer Wohnung in Kopenhagen überreden – nicht ahnend, dass Iyad einer Terrorzelle angehört, die einen Anschlag plant. Die Ingenieurin und ihr Sohn werden als Geiseln genommen – nur wenn Victoria den Terroristen eine Drohne für deren finstere Pläne verschafft, sollen sie und ihr Sohn heil davonkommen. Als Eva und Jesper den Terroristen auf die Spur kommen, brauchen sie Victorias Hilfe, die ein hohes Risiko eingehen muss. Und als ob die Sache nicht schon kompliziert genug wäre, kommen sich auch Iyad und Victoria näher. Geschichten wie diese sind brandaktuell. Die Serienmacher erzählen eine spannende Story und nehmen sich auch Zeit, ihre Figuren und deren Seelenleben in dieser bedrängten Situation zu studieren, in der keiner weiß, was richtig und was falsch ist. Komplettiert wird die DVD durch 48 Minuten Bonusmaterial.

Wenn Wirtschaft, Politik und Medien einander ins Gehege kommen, wird’s spannend. Diese brisante Konstellation hat schon manche skandinavische Fernsehserie inspiriert. Zu den gelungensten Beispielen gehört die norwegische Produktion „Mammon“, die bei Polyband erschienen ist: In Staffel eins kam vor drei Jahren der Journalist Peter (Jon Øigarden) finanziellen Unregelmäßigkeiten beim Konzern Hydro auf die Spur. Dass sein Bruder Daniel (Anders T. Andersen) hinter den miesen Machenschaften stecken soll, macht die Sache noch kniffliger. Die Ermittlungen der Polizei bringen kein Ergebnis – als Daniel trotzdem seinen Job als Finanzchef hinwirft, riecht Peter Lunte. Sein Bruder warnt ihn, dass ihm die Veröffentlichung eines Tages leid tun wird – wenig später erschießt sich Daniel. Trotzdem verläuft die Sache im Sande. Fünf Jahre später nimmt der Fall eine dramatische Wende. Wer jedoch glaubte, dass mit Staffel eins alles gelaufen wäre, wird nun eines Besseren belehrt. Bei Polyband ist nun auch Staffel zwei erschienen. Und wieder wird Journalist Peter in einen vertrackten Fall verwickelt: Als der Journalist Thorgrim (Pal Christian Eggen) ermordet wird, ist klar, dass man ihn und seine Zunft mundtot machen will. Plötzlich wird im ganzen Land heiß diskutiert, wie sich die Pressefreiheit schützen lässt. Peter kümmert sich um Thorgrims Lebensgefährtin Ellen (Laura Christiansen). Unterdessen versucht der Premierminister (Trond Espen Seim), eine Bildungsreform auf den Weg zu bringen. Doch der Gegenwind ist heftig, und die Frage drängt sich auf, was das alles mit Thorgrims Tod zu tun haben könnte. Dass „Mammon“ bei den International Emmy Awards als beste Serie prämiert wurde, lässt ahnen, wie souverän sich die Filmemacher in diesem Netz aus Lügen und Intrigen bewegen.