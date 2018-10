Anzeige

EsslingenZwei Monate erst liegt der Filmstart von Detlev Bucks Gangster-Komödie „Asphaltgorillas“ zurück. Nun kommt bereits sein Nachfolgefilm „Wuff“ in die Kinos – eine ebenfalls in der deutschen Hauptstadt spielende, mit romantischen Elementen angereicherte Komödie um Hunde, Männer und Frauen. Buck weiß ein ähnlich großes, ähnlich prominent besetztes Ensemble wie in „Asphaltgorillas“ hinter sich: Frederick Lau ist mit von der Partie, Johanna Wokalek, Kostja Ullmann und Maite Kelly – und als Tierheim-Mitarbeiter steht der Regisseur selbst vor der Kamera.

Als Ella (Emily Cox) ihre Aufstiegschancen bei einem Magazin schwinden und ihren Freund in den Armen einer deutlich Jüngeren sieht, kommt die Mittdreißigerin auf die Idee, ihre Verzweiflung mit einem noch desolateren Wesen zu teilen: Bozer ist ein strubbeliger Straßenköter, der dazu neigt, bei jeder Gelegenheit auszubüchsen. Über Bozer lernt Ella einen Förster (Kostja Ullmann) kennen und lieben. Auch Ellas Freundinnen sind am verzagen: Cécile (Johanna Wokalek) hat einen gut verdienenden, am Klavier brillierenden Kerl, der jedoch mit Haushund Simpson auf Kriegsfuß steht. Silke (Marie Burchard) kann als Hundeschulleiterin gut mit Vierbeinern, hat aber Probleme mit Zweibeinern – was sich erst ändern soll, als sie auf den Ex-Fußballer Oli (Frederick Lau) trifft. Schließlich wäre da noch Katzenliebhaberin Lulu (Maite Kelly), der sich die Nackenhaare schon beim Gedanken daran aufstellen, es mal mit einem Hundefreund zu versuchen. Regelmäßig treffen sich die vier Damen, um bei einem Gläschen Alkohol die Vor- und Nachteile von Mensch-Mensch- und von Mensch-Tier-Beziehungen zu diskutieren.

„Wuff“ gehört nicht zu den stärksten Werken von Detlev Buck. Dafür ist der Film zu uninspiriert, zu lang und zu unentschlossen. Er ist teils Hunde-, teils Frauen-, teils Ensemble- und ein wenig auch Berlin-Film. Die wenigen Momente aber, in denen „Wuff“ sich als Hauptstadt-Film zu erkennen gibt, haben es in sich. Etwa, als Oli eine ebenso betagte wie wohlhabende Dame (Katharina Thalbach) über das Tempelhofer Feld schiebt. Auch andere Kurzauftritte bleiben im Gedächtnis – etwa der von Judy Winter als Ellas wenig einfühlsame Mutter. Erstaunlich viel Sinn macht es auch, dass „Zeit“-Kolumnist Harald Martenstein hier einen Chefredakteur geben darf.

Zwischenzeitlich muss man an Til Schweiger denken, dem es auch immer wieder gelingt, ein ähnlich buntes Ensemble an renommierten und Möchtegern- Schauspielern vor der Kamera zu versammeln – auch Milan Peschel ist in „Wuff“ dabei. Anders als Buck verfügt Schweiger jedoch über ein untrügliches Gespür dafür, wie sich Romantik und Komik auf massenkompatible Art verbinden lassen. Buck gelingt diese Balance diesmal an so gut wie keiner Stelle. Die Romanze etwa, die Emily Cox und Kostja Ullmann im Berliner Forst zusammenführt, lässt kaum Funken sprühen.

Wenig originell sind Dialoge wie dieser: „Ob man einen Mann hat oder nicht, am Ende ist man immer allein.“ Man wünscht sich da den Pep und die Unverschämtheit, die Cox in der Serie „Jerks“ an der Seite von Christian Ulmen zeigen darf. In kleinen Vignetten zeigt Buck jedoch auch in „Wuff“ sein Talent. Etwa, wenn er die eigentlichen Stars des Films irgendwo zwischen Kreuzberg und Berlin-Mitte im hübsch montierten Hunde-Fußballspiel gegeneinander antreten lässt.

Detlev Buck hat als Regisseur und auch als Darsteller sein Talent schon in verschiedenen Film-Arten unter Beweis gestellt. Diesmal setzt er auf ein nicht nur von Zwei-, sondern auch von vielen Vierbeinern bevölkertes Darsteller-Team.