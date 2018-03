Anzeige

EsslingenEs gibt viele Möglichkeiten, eine Komödie auf die Leinwand zu bringen. Wie vielseitig dieses Genre ist, zeigen zwei Produktionen, die nun auf DVD und Blu-Ray erschienen sind.

Mit seinem Roman „Herr Lehmann“ hat Sven Regener vor 14 Jahren einen Volltreffer gelandet. Am Beispiel des Titelhelden und seiner Freunde hat er das Lebensgefühl junger Erwachsener in West-Berlin kurz vor dem Mauerfall eingefangen. Jede Menge schräger Typen tummeln sich in Herrn Lehmanns Mikrokosmos – einem von ihnen erwies Regener später in „Magical Mystery – Die Rückkehr des Karl Schmidt“ die Reverenz. Nun hat sich Arne Feldhusen an eine Verfilmung gewagt (Universum Film): Ein Nervenzusammenbruch brachte Karl (Charly Hübner) am Tag des Mauerfalls in die Psychiatrie. Mitte der 90er-Jahre trifft er seine Kumpels Raimund (Marc Hosemann) und Ferdi (Detlev Buck) wieder, die zu Stars der Techno-Szene geworden sind. Die Jungs planen eine „Magical Mystery“-Tour durch Deutschland, um den Rave der 90er mit dem Hippie-Spirit der 60er zu versöhnen. Karl soll ihr Fahrer sein, dabei war er der Wegbereiter dieser Musik. So beginnt ein turbulenter Roadtrip durch Deutschland. Wie immer, wenn Sven Regener Geschichten erzählt, darf sich das Publikum auf schräge Vögel, verrückte Wendungen und jede Menge Szene-Kolorit freuen. Und die Gratwanderung zwischen Komödie und Tragödie, die Regeners Bücher auszeichnet, hat Regisseur Arne Feldhusen perfekt in seinem Film eingefangen.

Ganz anders, aber nicht minder reizvoll ist Mahmoud Al Massads Tragikomödie „Gelobt sei der kleine Betrüger“, die bei Goodmovies zu haben ist: Bauunternehmer Ahmad (Ahmad Thaher) beschließt, den Vorschuss, den er für ein Projekt bekommen hat, statt in Steine lieber in Laptops anzulegen, weil mit denen in Jordanien mehr Geld zu verdienen ist. Sein Auftraggeber und die Polizei finden das gar nicht lustig und Ahmad landet im Gefängnis. Anfangs ist er fix und fertig, doch irgendwann beginnt er, dem Knast-Leben mehr und mehr Positives abzugewinnen. Doch er ist nicht der einzige, der es auf die Laptops abgesehen hat. Und so nimmt diese turbulente Gaunerkomödie immer verrücktere Züge an, und man kann sich köstlich über Ahmad und all die Eskapaden, in die er verwickelt wird, amüsieren.