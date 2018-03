Anzeige

Von Wolfgang Marx





Esslingen - Richtig vertrauenerweckend sieht das U-Boot nicht aus. Aber die Möglichkeit, dass dieser rostige Schrotthaufen gleich zu Beginn der Reise wie ein Stein auf den Meeresgrund sinkt, ist noch die geringste Sorge von Kapitän Robinson (Jude Law). In Kevin Macdonalds Abenteuerfilm „Black Sea“ taucht der britische Schauspieler ab, um mit einer verwegenen Crew, die hauptsächlich aus Briten und Russen besteht, auf eine gefährliche Schatzsuche zu gehen: Im Schwarzen Meer liegt ein auf Grund gesunkenes Nazi-U-Boot, das randvoll mit Gold sein soll - ein Himmelfahrtskommando.

Goldgierige Kerle belauern sich

Für seine Rolle hat sich Jude Law, auf den der ganze Film zugeschnitten ist, intensiv vorbereitet. Sein Schädel ist fast kahlgeschoren, neue Muskeln wurden draufgepackt und bei einem mehrtägigen Aufenthalt auf einem U-Boot konnte er sich vor Drehbeginn an die Enge gewöhnen. Denn das submarine Drama ist ein reiner Männerfilm mit grimmig dreinblickenden und goldgierigen Kerlen, die ihr Gewissen über Bord gekippt haben. Auch Kapitän Robinson hat nichts zu verlieren: Seine Ehe ist gescheitert, aus seinem letzten Job wurde der Ex-Navy-Mann gefeuert und seine Bude ist ein Alptraum. Da kommt das Gold gerade recht, das sein Feuer wieder entfacht. Wie er haben alle Mann an Bord nur ein Ziel, aber sie ziehen nicht an einem Strang. Denn die Gier nach Gold enthüllt bald die finstersten Seiten der Männer. Mord? Alles ist möglich in diesem schmutzigen Biotop der Außenseiter und Glücksritter, die unter diesen extremen Bedingungen nichts zu verlieren haben.

Kevin Macdonald fährt alles auf, was ein anständiger U-Boot-Film haben muss: Hämmernde Maschinen, Streit, Klaustrophobie, klackerndes Metall, Angst, Explosionen, Tod, das immer unheilvoll klingende Echolot, Schlägereien, Schlagseite, Verrat, Feigheit, Raserei, eindringendes Wasser, Geschrei, verzerrte Gesichter. Dazwischen sorgen fein gestreute Schocks für Überraschungsmomente in dem nassen Drama, das vor allem in der zweiten Hälfte an Spannung gewinnt und ein paar Knoten zulegt.

In der Masse von U-Boot-Filmen sichert sich Kevin Macdonald zwischen Klassikern wie „Unternehmen Petticoat“, „Das Boot“ oder „Jagd auf Roter Oktober“ einen sehr guten Mittelplatz.