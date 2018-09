Anzeige

EsslingenWenn Regisseure für ihre Filme oder Fernsehserien bereits eine Fortsetzung im Sinn haben, lassen sie ihr aktuelles Werk gerne mit einem Cliffhanger enden: Meist gerät eine der Hauptfiguren in eine dramatische Situation, die nicht aufgelöst wird – so fiebert jeder dem nächsten Teil entgegen. Meist folgt er rasch, doch Regisseur Brad Bird hat die Fans seines Trickfilms „Die Unglaublichen“ ungewöhnlich lange auf die Folter gespannt: 13 Jahre ließ er sich Zeit, um die Geschichte seiner animierten Superhelden-Persiflage „Die Unglaublichen“ weiterzudrehen. Nun kommt Teil zwei in die Kinos, und das lange Warten hat sich immerhin gelohnt.

Genre-Fans erinnern sich noch gut, wie „Die Unglaublichen“ 2004 das Kinopublikum begeisterten. Papa Bob, den seine Superkräfte zu Mr. Incredible machen, und Mama Helen, die als Elastigirl so biegsam ist wie Gummi, spielten damals weltweit mehr als 633 Millionen US-Dollar ein und bescherten dem Regisseur und Drehbuchautor Brad Bird sogar den Oscar für den besten Animationsfilm. Das lag nicht zuletzt daran, dass Helen, Bob und ihre Kinder Violetta, Flash und Baby Jack-Jack , die ebenfalls mit außergewöhnlichen Fähigkeiten gesegnet sind, nicht nur die strahlenden Superhelden sind, die unsereinem sonst im Kino begegnen: Weil ihre Zunft (zumindest in Brad Birds Geschichte) ein bisschen aus der Mode gekommen ist, mussten „Die Unglaublichen“ ihre Kostüme offiziell an den Nagel hängen und mit neuer Identität ein gutbürgerliches Leben führen – mit allem, was dazugehört. „Das Thema Familie hat mich von Anfang an viel mehr interessiert als der Superhelden-Aspekt der Geschichte“, verrät Bird sein Rezept. „Ich bin überzeugt, dass sich die Zuschauer in diesen Charakteren wiederfinden. Deshalb sind sie so beliebt. Denn im Kern geht es in beiden Filmen um Familienzusammenhalt.“

Natürlich geht es auch um eine spannende Geschichte: Im ersten Teil der trickreichen Superhelden-Persiflage mussten „Die Unglaublichen“ den miesen Schurken Syndrome in die Schranken weisen – was ihnen nach einigem Hin und Her natürlich gelang. Weil das Böse jedoch immer und überall ist, war bereits am Ende des ersten Films allen klar, dass eine Fortsetzung nur eine Frage der Zeit war, weil der nächste böse Bube schon in den Startlöchern stand. Und so geht die Story nun in die nächste Runde: Helen, Bob und ihre Kinder Violetta, Flash und Baby Jack-Jack leben inzwischen wieder gut getarnt als harmlose Familie Parr ein ganz normales Leben. Doch dann wird Helen, das einstige Elastigirl, für eine Kampagne engagiert, die den angeschlagenen Ruf der Superhelden retten soll – Bob spielt nur die Rolle des Hausmanns. Und das ist für einen wie ihn gar nicht so leicht wegzustecken – zumal Baby Jack-Jack plötzlich ungeahnte Fähigkeiten entwickelt ...

Brad Bird hat, wie es seine Art ist, die gewohnten Geschlechterrollen kräftig gegen den Strich gebürstet: Während es Mami mit einem Gegner aufnimmt, der seine Opfer aus der Ferne zu manipulieren vermag, wuppt Papi zuhause den Haushalt – was gar nicht so einfach ist, wenn man sich eigentlich als strahlender Superheld sieht. Genau das macht „Die Unglaublichen“ so reizvoll: Brad Bird spielt mit sichtlichem Vergnügen mit vertrauten Klischees der Popkultur im Allgemeinen und des Superhelden-Genres im Besonderen. Originell gezeichnete Charaktere, witzige Wendungen, köstliche Dialoge, wilde Verfolgungsjagden und immer neue Verwicklungen, wenn die unglaublichsten Superkräfte zusammenkommen, machen diesen Film zum Riesenvergnügen.

Nach 13 Jahren müssen sich „Die Unglaublichen“ wieder fiesen Schurken und ihren eigenen Unzulänglichkeiten stellen. Und die trickreich animierten Superhelden machen ihre Sache so gut wie im ersten Teil von Brad Birds Persiflage.