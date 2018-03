Anzeige

Von Alexander Maier





Esslingen - Das Rezept von Aisling Walshs neuem Kinodrama „Maudie“ scheint simpel - fast etwas zu simpel sogar: Das Schicksal führt zwei einsame und vom Leben gebeutelte Seelen zusammen, nach und nach raufen sie sich zusammen, und plötzlich tun sich für beide ungeahnte Türen auf. Das klingt nach Kitsch und Happy End, doch gar so einfach macht es sich Walsh nicht. Ihr Film, der die wahre Geschichte der kanadischen Volkskünstlerin Maud Lewis erzählt, ist mit so viel Herzenswärme und Sensibilität erzählt, dass nie die Gefahr besteht, dass „Maudie“ in allzu seichten Gewässern auf Grund laufen könnte.

Die Liebe zur Kunst öffnet Türen

Die Geschichte beginnt im Kanada der 30er-Jahre: Maud Dowley (Sally Hawkins) war als Kind an rheumatischer Arthritis erkrankt - seither ist die zierliche und etwas naive junge Frau körperlich eingeschränkt. Als ihr Bruder das elterliche Haus verkauft, kommt sie bei einer Tante unter, doch sie spürt, dass sie dort nicht glücklich wird. Zufällig erfährt sie, dass der schrullige Hausierer Everett Lewis (Ethan Hawke) eine Haushälterin sucht, die seine kleine Hütte in Ordnung hält. Eigentlich ist Maud körperlich gar nicht in der Lage, den Job zu übernehmen, doch sie bewirbt sich - und Everett gibt ihr eine Chance. Natürlich merkt er rasch, dass sie als Haushälterin heillos überfordert ist, doch dafür zeigt sie als naive Malerin umso mehr Talent. Der schrullige Sonderling lässt Maud bleiben, weil sie seine Einsamkeit vertreibt, und kauft ihr sogar Ölfarben. Statt zu putzen, bemalt sie das Haus mit farbenfrohen Bildern, die Everetts Herz auf wundersame Weise berühren. Und er spürt etwas, das er nie gekannt hat: Liebe. Bald macht Maud mit ihrer naiven Folk-Kunst auch andere auf sich aufmerksam - heute hängen ihre Gemälde in vielen Kunstsammlungen weltweit.

Die beiden sind ein denkbar ungleiches Paar: „Zwei Seelen, die am Rande der Gesellschaft existieren, finden einander und verändern sich im Laufe ihres gemeinsamen Lebens“, sagt Aisling Walsh, die ein intimes Porträt der beiden zeichnet. Die Geschichte von Maud und Everett geht zu Herzen: Hier die junge Frau, für die jeder Schritt und jede Bewegung ein Kampf gegen ihre körperlichen Einschränkungen ist. Und da der schrullige Einzelgänger, der dank ihr erkennt, was Liebe ist. Beider Leben ist zunächst von Trost- und Hoffnungslosigkeit geprägt. Die Enge der kleinen Hütte, in der sie leben, hat anfangs etwas Bedrückendes. Doch mit Mauds Kunst, ihren Farben, ihrem bewundernswerten Mut und ihrer entwaffnenden Beharrlichkeit bringt sie mehr und mehr Licht und Leben und Liebe ins Haus. Sally Hawkins spielt diese Maud nicht nur - sie lebt sie geradezu. Und mit Ethan Hawke hat sie ein wunderbares Pendant, das einem zunächst nicht ganz so vertraut scheint, aber mehr und mehr ans Herz wächst.

Aisling Walsh erzählt in ihrem neuen Biopic die Geschichte zweier Menschen, mit denen es das Leben lange Zeit nicht gut gemeint hatte. Warmherzig, einfühlsam und voller Gefühl zeigt sie, wie die beiden erst zueinander und dann zu sich selbst finden.