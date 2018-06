Ein teuflischer Störenfried

Marco Petrys unterhaltsame Komödie „Meine teuflisch gute Freundin“ erzählt von den Höllenqualen der Pubertät

Vor den Launen der Pubertät ist nicht mal des Teufels Töchterlein gefeit. Was dann passieren kann, zeigt der Regisseur und Drehbuchautor Marco Petry in seiner Komödie „Meine teuflisch gute Freundin“, die am 28. Juni in die Kinos kommt.