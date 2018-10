Anzeige

EsslingenEs gibt Geschichten, die kann man immer und immer wieder erzählen, weil sich zwar Zeiten und Figuren ändern – das Grundmotiv bleibt trotzdem stets dasselbe. So ist das auch mit der Story, die Hollywood-Heroe Bradley Cooper in seinem Regiedebüt „A Star is born“ erzählt: Ein Country-Star auf dem Höhepunkt seiner Karriere entdeckt eine verkannte junge Sängerin und bringt sie ganz groß raus. Und während es mit ihrer Karriere steil nach oben geht, geht es mit ihm bergab, weil Alkohol und Stress mehr und mehr ihren Tribut fordern. Dieses Motiv ist nicht ganz neu, wobei es im Original unter Schauspielern und erst später unter Musikern angesiedelt war. Dem ersten Film dieses Titels aus dem Jahre 1937 folgten Remakes 1954 mit Judy Garland und James Mason und 1976 mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson. Und auch in jüngerer Zeit war immer wieder über Neuauflagen spekuliert worden – mal mit Will Smith und Jennifer Lopez, ein andermal mit Clint Eastwood und Beyoncé. Nun hat Bradley Cooper Ernst gemacht, und er hat sich mit Lady Gaga eine Sängerin ins Boot geholt, die auch auf der Leinwand eine prima Figur macht. So wird dieses romantisch angehauchte Kinodrama dank seiner glänzend harmonierenden Hauptdarsteller als Oscar-Kandidat gehandelt.

Ein guter Riecher für Talente

Wenn Country-Sänger Jackson Maine (Bradley Cooper) auf der Bühne steht, jubeln ihm die Massen zu. Dass der Ruhm seinen Tribut fordert, ahnen nur wenige. Als er nach einem umjubelten Konzert noch rasch in einer Bar Station macht, um seinem Bühnenstress mit kräftig Alkohol zu begegnen, hört er zufällig die Kellnerin Ally (Lady Gaga), die auf der Bühne ein Chanson zum Besten gibt. Jackson spürt sofort, dass die scheue Songwriterin das Zeug zur großen Karriere hat. Das gibt er ihr sogleich zu verstehen, doch die junge Dame glaubt nicht, dass sie außergewöhnlich talentiert ist. Gemeinsam erleben sie ein paar innige Stunden, in denen sie spüren, dass es mehr ist als nur oberflächliche Sympathie, die sie verbindet. Der große Star ermuntert die kleine Kellnerin, ihrem Talent zu vertrauen, doch Ally winkt ab. Trotzdem lässt sie sich überreden, ihn zu seinem nächsten Konzert zu begleiten – stilecht wird sie im Privatjet eingeflogen. Ally ist hin und weg, als sie Jackson live auf der Bühne erlebt und spürt, wie er sein Publikum im Sturm erobert. Als er sie überraschend auf die Bühne holt, um einen ihrer Songs im Duett zu schmettern, ziert sie sich. Doch dann lässt sie sich überreden – und wird gefeiert. Während Jackson und Ally eine leidenschaftliche Affäre beginnen, verbreitet sich das Video ihres gemeinsamen Spontan-Duetts per Internet in Windeseile. Bald ist Ally der strahlende Stern am Musikhimmel. Doch während ihr Weg nach ganz oben führt, gibt er sich immer hemmungsloser dem Alkohol hin, weil er instinktiv spürt, dass seine große Zeit vorüber ist – und dass die Liebe der beiden vor einer harten Probe steht.

Mag sein, dass diese Geschichte nicht neu ist, doch ein Remake, das derart überzeugend auf die Leinwand kommt, hat allemal seine Berechtigung. Bradley Coopers Version von „A Star ist born“ überrascht gleich in doppelter Hinsicht: Da ist zum einen der Filmemacher, der bislang nur vor der Kamera zuhause war. Diesmal überzeugt er nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regie-Debütant. Cooper hat das Kino nicht neu erfunden, doch er hat einen Film von großer Eindringlichkeit geschaffen. Nicht nur in den Konzertszenen, in denen der Zuschauer hautnah dabei zu sein glaubt, bleibt er stets nah dran an seinen Protagonisten. Man hat das Gefühl, den unweigerlichen Niedergang des gefeierten Sängers auf Augenhöhe zu begleiten. Dass Bradley Cooper auch gut bei Stimme ist, lässt ihn noch überzeugender agieren. Die mindestens ebenso große Überraschung dieses Films ist jedoch die ungeschminkte Lady Gaga, die neben ihrem vielfach nachgewiesenen musikalischen auch bemerkenswertes schauspielerisches Talent beweist. Sie beherrscht nicht nur die große Geste, sondern auch den Wimpernschlag des Augenblicks. Und dass ihr der Regisseur genug Freiraum bietet, um sich selbst neben ihrem männlichen Counterpart immer wieder in den Vordergrund zu spielen, macht diesen Film noch überzeugender.

Niederlage und Erfolg liegen im Showgeschäft oft nah beieinander. Davon erzählt dieses intensive Kinodrama. Bradley Cooper beweist in seinem Regiedebüt, dass er mehr zu bieten hat als knallige Komödien. Derweil zeigt Lady Gaga, dass sie nicht nur gut bei Stimme ist, sondern auch schauspielerisch einiges zu bieten hat.