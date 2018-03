Anzeige

EsslingenEtwas seltsam ist das schon: Die USA diskutieren seit dem Massaker von Parkland über schärfere Waffengesetze, ein Ruck scheint durch das Land zu gehen, und genau zu diesem Zeitpunkt kommt ein Film in die Kinos, der behauptet, dass ein Mann ohne Waffe schutzlos der Gewalt um ihn herum ausgeliefert ist. Dies ist die blutige Prämisse von „Death Wish“, der seit langem geplanten Neuauflage des Klassikers „Ein Mann sieht rot“ von 1974. Nun ist ein Rachethriller kein pazifistisches Manifest, aber ein mulmiges Gefühl hinterlässt dieser bleihaltige, mitunter sehr brutale Genrefilm.

Der Mediziner Paul Kersey (Bruce Willis) muss als Chirurg in der Notaufnahme in Chicago die zahlreichen Schusswaffenopfer behandeln, die der Gewalt auf den Straßen zum Opfer gefallen sind. Als eines Tages Kerseys Ehefrau Lucy (Elisabeth Shue) bei einem Raubüberfall zuhause ermordet und die fast erwachsene Tochter Jordan (Camila Morrone) schwer verletzt wird, mutiert Kersey zum Racheengel. Er deckt sich mit reichlich Schusswaffen ein, bringt sich selbst das Schießen bei und macht nachts Jagd auf die Kriminellen, die seine Frau auf dem Gewissen haben.

Horror-Spezialist Eli Roth hat diesen mitunter nervenaufreibenden Rachefeldzug nach einer simplen Auge-um-Auge-Logik inszeniert. Weil die Staatsgewalt in Gestalt der Detectives Jackson (Kimberly Elise) und Raines (Dean Norris) nicht in der Lage ist, die Kriminellen zu fassen, muss ein friedliebender Mann zur Selbstjustiz greifen. Hinterfragt wird diese typisch amerikanische Logik, auf der auch die meisten Western beruhen, immer nur am Rande. In sozialen Medien und Radioshows wird Kersey im Film sogar zum Helden stilisiert, der endlich aufräumt und die Gewalt wirksam bekämpft.

Diesen Job erledigt Bruce Willis (62) unterkühlt, effizient und gewohnt überzeugend. Anders als etwa Robert De Niro, der sich seit Jahren für keine noch so dumme Komödie zu schade ist, hat sich Willis seine schauspielerische Kernkompetenz als harter Hund bewahrt. Er ist der coole, liebevolle Familienvater, und zugleich der gnadenlose Killer. Da liegt zwischen Güte und Groll, zwischen Frühstückstisch und Schlachtbank, oft nur ein Augenzucken. Am Ende kommt dem bedächtigen Mediziner sein mit etlichen Toten und expliziten Gewaltszenen gespickter Rachefeldzug selbst wie ein böser Alptraum vor, aus dem er auch dank seines Bruders Jordan (Vincent D’Onofrio) endlich erwacht ist. So bleibt beim Zuschauer nach diesem Thriller die Ahnung hängen, wie schnell ein unbescholtener Bürger mit einer Waffe in der Hand zum Monster werden kann.

