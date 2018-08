Anzeige

Von Alexander Maier





Esslingen - 45 Jahre sind eine lange Zeit im schnelllebigen politischen Geschäft. Was heute die Schlagzeilen beherrscht, kann wenige Wochen später vergessen sein. Einer der spektakulärsten politischen Skandale des 20. Jahrhunderts ist vielen noch sehr präsent: die Watergate-Affäre, die Anfang der 70er-Jahre das politische System des Landes in eine schwere Vertrauenskrise stürzte und Präsident Richard Nixon das Amt kostete. Die damaligen Ereignisse haben Filmemacher oft beschäftigt - man denke nur an die Fernsehserie „Washington: Behind closed Doors“ oder den Kinoklassiker „Die Unbestechlichen“. Nun rückt Regisseur Peter Landesman die damaligen Ereignisse mit dem Politthriller „The secret Man“ erneut in den Fokus. Er erzählt die Geschichte aus der Perspektive jenes Mannes, der als „Deep Throat“ Geschichte schrieb: Der große Unbekannte war es, der die Enthüllungsjournalisten mit seinen anonymen Hinweisen auf die richtige Fährte brachte. Seine Geschichte ist aktueller denn je in einer Zeit, in der sich mancher fragt, wo heute die moralischen Grenzen im Weißen Haus verlaufen.

Die Geschichte beginnt im Sommer 1972: Der Vietnamkrieg spaltet die US-Bevölkerung, die Bürgerrechtsbewegung legt die Finger in viele Wunden. Just in diese explosiven Zeiten platzt die Nachricht, dass fünf Einbrecher ertappt wurden, die versucht hatten, in der Parteizentrale der Demokraten im Watergate-Gebäudekomplex Abhörwanzen zu installieren und Dokumente zu fotografieren. Anfangs gibt der Fall Rätsel auf, viele Journalisten tappen im Dunkeln. Bob Woodward und Carl Bernstein, zwei Reportern der Washington Post, gelingt schließlich der Nachweis, dass die Aktion nicht das Werk übereifriger Parteisoldaten war - tatsächlich war der Einbruch Ausdruck eines politischen Systems, das Amtsmissbrauch, Abhöraktionen, Benachteiligung des politischen Gegners und die Vertuschung solcher Verfehlungen bis hinauf in höchste Regierungskreise zum politischen Prinzip erhob.

Bob Woodward und Carl Bernstein gelten bis heute als Paradebeispiele eines kritischen Journalismus’, ohne den Skandale wie dieser nie öffentlich werden würden. „The secret Man zeigt, dass die beiden ihren investigativen Erfolg einer ganz entscheidenden Quelle zu verdanken hatten, die als „Deep Throat“ legendäre Berühmtheit erlangte. Hinter diesem Decknamen verbirgt sich kein Geringerer als Mark Felt (Liam Neeson), der damalige Vize-Chef des FBI, der alle Ermittlungsergebnisse kannte und frühzeitig überzeugt war, dass US-Präsident Nixon längst nicht so unbeteiligt war, wie er vorgab. Als Felt erleben muss, dass der von Nixon eingesetzte FBI-Direktor Patrick Gray (Marton Csokas) die Ermittlungen geräuschlos beerdigen will, ist er hin- und hergerissen zwischen seiner Loyalität zum FBI und seinem Verständnis von Recht und Moral. Schließlich nimmt er anonym Kontakt zu Bob Woodward (Julian Morris) auf, den er mit den entscheidenden Informationen füttert. Damit gerät Felt selbst ins Fadenkreuz seiner Behörde, die nichts unversucht lässt, um herauszufinden, wer sich hinter „Deep Throat“ verbirgt. Trotzdem dauerte es bis 2005, bis Felts Rolle als Whistleblower offengelegt wurde.

„Es gibt Geschichten, die einen nicht mehr loslassen“, erklärt Regisseur Peter Landesman. „Dieser Film betrachtet Amerikas wichtigsten journalistischen Moment durch ein Vergrößerungsglas - die Enthüllung der anonymen Quelle ‚Deep Throat’. Mark Felt selbst machte zeitgleich noch einiges mehr durch als nur Watergate. Sein ganzes Leben ist geradezu mythisch. Die gewaltige Natur dessen gab mir als Filmemacher gewisse Freiheiten. Ich betrachtete Felts Isolation - im Büro wie zuhause - und die Risiken, die er einging. Dabei erkannte ich die fantastische Romantik seiner Situation. Aus diesem Grund wollte ich den Film außerordentlich schön aussehen lassen - ähnlich wie ein Gemälde von Edward Hopper gleichzeitig schön und schwindelerregend sein kann.“

Liam Neeson in Oscar-Form

Liam Neeson ist die Idealbesetzung, um Felts komplexe Persönlichkeit vor der Kamera auszuspielen. Landesman urteilt nicht über den Whistleblower. Er lässt vielmehr deutlich werden, wie ein stets loyaler Diener seines Landes an einen Punkt kommt, an dem ihm sein Rechtsempfinden keine Wahl mehr lässt, als alle Regeln, an die er stets geglaubt hatte, um der Wahrheit und der politischen Moral willen zu brechen. Und was es für ihn bedeutet haben muss, so lange in ständiger Furcht vor der drohenden Entdeckung und Bestrafung zu leben. Das macht „The secret Man“ zu einem Film, der nicht nur eine spannende Geschichte erzählt, sondern auch von zeitloser Aktualität ist. Gerade mit Blick auf das, was heute im Weißen Haus ganz selbstverständlich zu sein scheint.

