John Rabe (Ulrich Tukur) fühlt sich verantwortlich für das Wohl der chinesischen Flüchtlinge, die er nicht schutzlos den Japanern ausliefern will - seine Frau Dora (Dagmar Manzel) würde lieber in die Heimat zurückkehren. Majestic

John Rabe (Ulrich Tukur) fühlt sich verantwortlich für das Wohl der chinesischen Flüchtlinge, die er nicht schutzlos den Japanern ausliefern will - seine Frau Dora (Dagmar Manzel) würde lieber in die Heimat zurückkehren. Majestic

Anzeige

Von Alexander Maier





Esslingen - Menschen wie er sind rar: Sie sind zur Stelle, wenn Hilfe Not tut - auch wenn sie damit ihr eigenes Leben gefährden. John Rabe hat sich nie als Held gefühlt, doch die Zeitumstände machten ihn zu einem - 1937, als die Japaner weite Teile Chinas eroberten. Damals half er, 250 000 Menschen zu retten . Wo andere wegsahen, setz te er Zeichen der Menschlichkeit. Die Nachwelt hat ihm seinen Einsatz nicht gedankt. Ihm blieb nur die Gewissheit, zur rechten Zeit das Richtige getan zu haben. Und das ist mehr, als viele am Ende ihres Lebens für sich reklamieren können. 70 Jahre nach dem Massaker von Nanking setzt Florian Gallenberger diesem Mann, der heute als „guter Nazi“ und „Schindler von China“ gilt, in seinem Film „John Rabe“ ein Denkmal.

Mit Mut und Geschick

30 Jahre lang hatte der Kaufmann John Rabe (Ulrich Tukur) die Siemens-Niederlassung im chinesischen Nanking geleitet. Als er 1937 nach Deutschland zurückkehren soll, fällt es ihm schwer, sein Lebenswerk dem aalglatten Nazi Fließ (Mathias Herrmann) zu übergeben. Das Land ist ihm ans Herz gewachsen - und die Menschen. Als Nanking von der mit Hitler-Deutschland verbündeten japanischen Armee bombardiert wird, lässt Rabe die Werkstore öffnen und bringt die Schutzsuchenden unter einer riesengroßen Hakenkreuzfahne in Sicherheit. Rabe und seine Frau Dora (Dagmar Manzel) wissen, dass schwere Zeiten auf das Land zukommen. Und während sie die Koffer packt, berät er mit den verbliebenen Ausländern, was sie tun können. Der deutsch-jüdische Diplomat Georg Rosen (Daniel Brühl) empfiehlt die Einrichtung einer internationalen Sicherheitszone. Valérie Dupres (Anne Consigny), die Leiterin des Mädchen-Internats, schlägt John Rabe als Vorsitzenden vor, was Robert Wilson (Steve Buscemi), dem extra-zynischen Klinik-Chef, gar nicht gefällt - für ihn ist Rabe nur ein Nazi. Doch der lässt seine Frau alleine davonschippern und bleibt, um zu helfen. Obwohl die japanische Armee mit ungeahnter Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vorgeht, gelingt es dem Komitee mit Mut und Geschick, Hunderttausende zu retten. Doch die Übergriffe nehmen kein Ende und die Versorgungslage wird immer schlechter...

„John Rabe“ ist ein mit großem Auf- wand inszenierter und spannender Film, der unter oft schwierigen Bedingungen an Originalschauplätzen gedreht wurde. Florian Gallenberger gelang eine Produktion, die internationalen Standards gerecht wird - und die auf der Berlinale mit mehr Beifall bedacht wurde als manche Wettbewerbsbeiträge. Das liegt nicht zuletzt an den Hauptdarstellern - allen voran an Steve Buscemi und dem großartigen Ulrich Tukur. Er zeigt John Rabe als Firmenchef von altem Schrot und Korn, der mehr an „seine“ Angestellten dachte als an immer höhere Gewinne. Dass die Geschichte gar nicht frei sein kann von Momenten voller Pathos, liegt auf der Hand. Gallenberger versucht jedoch, solche Anwandlungen so weit wie möglich in den Hintergrund zu drängen - etwa durch Originalzitate aus dem Off, die zeigen, dass Rabe gerade deshalb ein Held war, weil er Augenblicke des Zweifels kannte - und dieselben auch zuließ. Man kann „John Rabe“ internationalen Erfolg zutrauen, weil er in eine Zeit passt, in der sich Hollywood der Erkenntnis nicht verschließt, dass es während der NS-Zeit nicht nur Hitlers Schergen gab, sondern auch Leute wie Rabe, der das Parteiabzeichen trug und trotzdem nicht vergaß, dass man nie aufhören darf, Mensch zu sein.

In eindrucksvollen Bildern und mit tollen Schauspielern erzählt dieser Film von einem Mann, der in schweren Zeiten das Richtige getan hat.