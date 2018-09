Anzeige

EsslingenAuf der Saunabank klemmt sich ein Mann an seiner intimsten Stelle ein, im Auto hilft ein Schwimmring als Sitzhilfe bei Hämorrhoiden und beim Paar-Therapeuten ist ein kleiner und zu schwacher Penis das Thema: Wer den Trailer zu Til Schweigers Komödie „Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“ sieht, stellt sich vermutlich auf Pennälerhumor der brachialen Art ein. Damit liegt man auch völlig richtig. Der Film besticht aber zugleich mit vielschichtigen Facetten. Wenn Schweiger zum „Klassentreffen“ lädt, kann man sich einerseits hemmungslos amüsieren, sich andererseits aber auch von menschlichen Problemen anrühren lassen. Schweiger ist nicht nur einer der Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur, Autor und Produzent.

Die Endvierziger Nils (Samuel Finzi), Andreas (Milan Peschel) und Thomas (Til Schweiger) sind Freunde seit der Schulzeit – obwohl oder gerade weil sie so verschieden sind. Als die Einladung zum Wiedersehen 30 Jahre nach dem Abitur eintrifft, haben zwei von ihnen keine Lust darauf: Nils ist permanent schlecht gelaunt und mit seiner Familie ständig im Zoff. Und Andreas wurde von der Ehefrau für jenen Paartherapeuten verlassen, der ihre Beziehung retten sollte. Nur DJ Thomas (Til Schweiger) plant für das Trio gleich ein ganzes Party-Wochenende im Luxushotel mit Alkohol und Frauen. Während Nils und Andreas mitten in der Midlife-Crisis stecken, scheint Thomas sein Alter nichts auszumachen. Der Lebemann liest seinen Freunden die Leviten: „Das ist nur eine Phase, da müssen wir jetzt einfach durch“. Und er weiß auch schon, wie: „Was ihr dringend braucht, ist ein bisschen Spaß.“ Dabei plagen auch Thomas Probleme: Lili (Lilli Schweiger), die Teenager-Tochter seiner neuen großen Liebe Linda (Stefanie Stappenbeck), steht dem Frauenhelden skeptisch gegenüber und geht mit den drei Freunden auf die Reise. Unterwegs wollen die Endvierziger die Sau rauslassen: Disconächte, Intimrasuren und potenzielle Affären prägen ihren Hotelaufenthalt. Dennoch kommt alles anders als erhofft – etwa wenn Andreas’ Ex Tanja (Jeanette Hain) auftaucht, wenn Nils feststellt, dass seine junge, attraktive Eroberung genauso frustriert und unglücklich ist wie er und wenn Thomas um Linda und Lili kämpft. Stattdessen erkennen sie, was wirklich zählt: ihre Freundschaft, Familie und Liebe.

Mit flapsigem, urkomischem Wortwitz und viel physischem Humor vermitteln die Drehbuchautoren Schweiger und Lo Malinke ihre Botschaft. Das Autoren-Duo konnte auf eine erfolgreiche Vorlage zurückgreifen: „Klassentreffen 1.0“ ist eine neue Version des dänischen Films „Klassefesten“. Die Komödie ließ die Kassen klingeln und war der Auftakt zu einer Trilogie. „Klassentreffen“ sei kein klassisches Remake, erklären die Macher, viele Details und Erzählstränge hätten die Autoren selbst entwickelt. Die nächsten Filme sind schon geplant: Die beiden Fortsetzungen sollen im Herbst 2019 und 2020 starten.

Die Hollywood-Version seines Films „Honig im Kopf“ hat Til Schweiger gerade abgedreht, da bringt er selbst ein Remake auf die Leinwand – mit Samuel Finzi, Milan Peschel und sich selbst.