EsslingenMusik kann Brücken bauen zwischen den Kulturen – und zwischen den Religionen. Trotzdem ist es ein alles andere als alltäglicher Gedanke, dass ein Rabbi, ein Priester und ein Imam gemeinsam eine Band gründen. Genau davon erzählt der Regisseur Fabrice Eboué in seiner neuen Musikkomödie „Ein Lied in Gottes Ohr“. Eigentlich sind so genannte Culture-Clash-Komödien in Frankreich eine sichere Bank. Doch in diesem Fall blieb der erhoffte Kassenerfolg aus. Nun darf Eboués Film beim deutschen Kinopublikum sein Glück versuchen.

Der Musikproduzent Nicolas (gespielt vom Regisseur) hat schon bessere Tage erlebt: Seine Frau hat ihm nach einem Seitensprung den Laufpass gegeben, seine Chefin verlangt endlich Erfolge, doch weder Nicolas noch seine Assistentin Sabrina (Audrey Lamy) haben die zündende Idee. Als während einer Party die Einfälle zu später Stunde immer abstruser werden, kommt Nicolas auf den Gedanken, drei Geistliche zu einer Band zu vereinen. Was fehlt, ist das passende Personal. Das Casting ist alles andere als einfach, doch zu guter Letzt fällt die Wahl auf den katholischen Priester Benoît (Guillaume de Tonquédec) und den verstoßenen Rabbi Samuel (Jonathan Cohen) – und weil sich partout kein passender muslimischer Geistlicher finden lässt, wird der Sänger Moncef (Ramzy Bedia) kurzerhand als Imam verkleidet. Doch ihr Weg zum Erfolg ist steinig – und die drei lassen keine Gelegenheit aus, einander mit immer neuen Gemeinheiten gegenseitig zu piesacken. Als die Situation eskaliert, schmeißt Nicolas entnervt die Brocken hin – und das bringt die drei endlich zum Nachdenken: Ehe das ganze Projekt krachend scheitert, raufen sie sich doch lieber zusammen ...

Regisseur Fabrice Eboué hatte schon länger an diesem Projekt gearbeitet, doch nach den Attentaten vom November 2015 hatte er die Sache erst mal auf Eis gelegt. „Aber dann wurde mir bewusst, dass es meine Aufgabe als Filmemacher war, darüber zu sprechen“, erinnert er sich. „Ich mache das mit guter Laune und durch Lachen, und ich wurde mir bewusst, dass es meine Aufgabe ist, die richtige Tonalität zu finden, damit man einen gesunden Abstand zu der Tragödie finden kann. Hinzukommt, dass mir bewusst wurde, dass ich überhaupt nicht über Religion rede in dem Film: Ich erzähle den Werdegang von drei Geistlichen genauso wie ich den eines Informatikers oder Bäckers erzählen könnte. Es ist ein Beruf wie jeder andere, und es existieren gute wie auch schlechte Geistliche – genauso wie es gute und schlechte Bäcker gibt.“ So schickt Eboué seine drei Protagonisten in die aberwitzigsten Situationen. Ein ums andere Mal geraten sie sich in die Haare, immer wieder droht die Sache aus dem Ruder zu laufen, wobei die darstellerischen Leistungen so manche Pointe weit übertreffen.

