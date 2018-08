Anzeige

EsslingenAls Regie-Legende Fritz Lang 1922 zwei Stummfilmkrimis in die Kinos brachte, in denen der finstere Dr. Mabuse sein Unwesen trieb, setzte er Maßstäbe. Fast 40 Jahre später ließ Lang den Titelhelden in seinem allerletzten Kinofilm auf die Leinwand zurückkehren. Und auch wenn „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“ nicht ganz die Klasse der ersten Streifen erreichte, ist dieser Film Legende. Nun darf Mabuse erneut ran – allerdings ein bisschen anders als bei Fritz Lang. Der Reutlinger Sprachkünstler und Komiker Dominik Kuhn, der sich Dodokay nennt und uns die Welt auf Schwäbisch erklärt und Größen wie Barack Obama, Darth Vader, Hillary Clinton und Donald Trump seinen Dialekt geliehen hat, hat Langs Klassiker unter dem Titel „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“ in eine schwäbische Komödie verwandelt. Die Bilder sind dieselben, die Gesichter sind vertraut, doch die Figuren und ihre Dialoge haben mit dem Original nichts gemeinsam. Und darüber kann man sich köstlich amüsieren.

Die Geschichte spielt 1960 in Stuttgart. Dort versetzt ein mysteriöser Gangster die ganze Stadt in Aufregung, weil seine ruchlosen Verbrechen fatal an die Machenschaften von Dr. Mabuse erinnern – dabei hat der schon in den 30er-Jahren das Zeitliche gesegnet. Klar ist nur: Der Finsterling hat es auf eine sensationelle schwäbische Erfindung abgesehen, von der man damals eigentlich nur träumen konnte. Internet nennt sie sich, und ihre geheime Schaltzentrale ist im Hotel „Zum güldenen Grasdackel“ in einem Dorf auf der schwäbischen Alb untergebracht. Das ist ein Fall für Kommissar Krass (Gert Fröbe), der bei seinen Recherchen Unerhörtes an den Tag bringt – kein Wunder bei solchen Akteuren: Da sind der Millionär Helmut Wurster (Peter van Eyck), die labile Sabine Hirrlinger (Dawn Addams), der Vertreter Hans-Martin B. Lamparter (Werner Peters) und natürlich der schmierige Internet-Betreiber Mark Sackerberg (Wolfgang Preiss), der offenbar ein Geheimnis hütet. Als die Anschläge aufs Internet immer schlimmer und die Hintergründe immer rätselhafter werden, kommt der blinde Wahrsager Dieter Gekeler (Lupo Prezzo) ins Spiel, der überzeugt ist, dass Dr. Mabuse von den Toten auferstanden ist ...

„Humor basiert immer auf einer gewissen Fallhöhe: Man baut falsche Erwartungen auf und bricht sie dann“, erklärt Dodokay. Und er gibt Einblick in seine Arbeitsweise: „Den Originalton höre ich mir nicht an, ich schneide die Szene nach den Mundbewegungen. Ich beginne einfach zu synchronisieren, ohne mir vorher Gags zu notieren. Ich spreche frei drauflos. Das dauert dann etwa eine halbe Stunde pro Szene, bis es funktioniert. Die Lippensynchronisation treffe ich dann immer irgendwie, ich war ja jahrelang Werbesprecher. Und wenn mir beim Sprechen zum Beispiel das Wort ,Hirnsuppe’ zum Bild einfällt, dann sage ich eben ,Hirnsuppe’, speichere das erst mal ab, dann gehe ich zehn Mal drüber und verändere es – und wenn es irgendwann funktioniert, schiebe ich es unter den Film.“

Wer den Komiker kennt, der weiß, dass sein Rezept auch in „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“ funktioniert. Und warum sollte es ausgerechnet dieser Steifen sein, obwohl sich Dodokay im Fundus von Atze Brauners Produktioenn großzügig bedienen durfte? Die Antwort fällt dem Meister, der wie immer sämtliche Stimmen selbst spricht, nicht schwer: „Der Film hat mehrere Vorteile: den grandiosen Gert Fröbe, die eingeführte Marke Mabuse, und sie labern in dem Krimi die gesamte Zeit, 96 Minuten lang – beste Voraussetzungen für meine Arbeit.“

Der Reutlinger Sprachkünstler und Komiker Dodokay hat Fritz Langs Klassiker „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“ durch den Wolf gedreht, auf Schwäbisch synchronisiert und so aus einem sinistren Krimi eine vergnügliche Komödie gemacht.