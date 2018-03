Anzeige

Von Gaby Wei ß





Esslingen - Clint Eastwood ist als Regisseur eigentlich der Mann für die etwas härteren Sachen. Dass er sich filmisch mit der Frage auseinandersetzt, was uns nach unserem Tod erwarten könnte, mag manchen überraschen. Dennoch ist sein Film „Here-after - Das Leben danach“, ein typischer Eastwood: Ohne falsches Pathos und Rührseligkeit nähert sich der 80-jährige Regisseur diesem schwierigen und zugleich berührenden Thema mit einer Souveränität, die einmal mehr zeigt, weshalb er zu den herausragenden Persönlichkeiten der Filmbranche gehört.

Mit dem Tod konfrontiert

Drei Menschen werden auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Tod konfrontiert: Eine gewaltige Tsunami-Welle überflutet einen kleinen Küstenort in Indonesien und reißt die französische Journalistin Marie (Cécile de France) mit sich. Sie ertrinkt, ist minutenlang tot, darf bereits ins Jenseits blicken und wird doch zurück ins Leben geholt - eine Nahtoderfahrung, die ihr Leben für immer verändern wird. In den Londoner Elendsvierteln verliert der Schuljunge Marcus (Frankie und George McLaren) durch einen Unfall den Menschen, der ihm am nächsten steht: seinen Zwillingsbruder. Und im fernen San Francisco verabschiedet sich der Arbeiter George (Matt Damon) von seinem bisherigen Leben, um die Stimmen der Toten zum Schweigen zu bringen. Drei Menschen an ganz unterschiedlichen Ecken dieser Welt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und trotzdem haben sie so manches, was sie auf verblüffende Weise verbindet.

Was geschieht nach dem Tod? Wie kann es passieren, dass ein Mensch, der uns so nahe steht, plötzlich nicht mehr da ist? Und wie gelingt es denen, die weiterleben dürfen oder müssen, ihr Leben fortzusetzen? Clint Eastwood geht diesen Fragen anhand dreier Fallbeispiele nach, auch wenn er keine verlässliche Antwort erwarten darf: „Was auf der anderen Seite ist, wissen wir nicht, doch das Ende auf dieser Seite ist nicht verhandelbar. Je nach Glauben haben die Menschen ihre Ansichten von der Gestalt des Jenseits - aber es sind immer nur Hypothesen. Niemand weiß es genau, bis er dorthin gelangt.“

Peter Morgan schrieb das Drehbuch zu „Hereafter“ kurz nachdem er einen engen Freund durch einen Unfall verloren hatte. Er erinnert sich: „Er starb so plötzlich, so brutal. Absolut sinnlos. Sein Geist war in uns noch derart lebendig, dass ich bei der Beerdigung wie alle anderen dachte: ‚Wo ist er jetzt?‘ Wir können einem Menschen sehr nahe kommen, alles über ihn wissen, alles mit ihm teilen, und dann ist er plötzlich fort, und wir wissen gar nichts mehr. Ich nahm mir vor, eine Story zu schreiben, die auf diese Fragen eingeht. Diese Suche hat etwas Episches an sich.“ Clint Eastwood folgt seinen Protagonisten, begleitet sie sensibel auf ihrem Weg durchs Leben, das ein anderes geworden ist, macht sich mit ihnen auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die viel mit dem Sterben, aber auch eine ganze Menge mit dem Leben zu tun haben. Und er nimmt für sich nie in Anspruch, den Zuschauer mit verbindlichen Antworten zu entlassen. Der Weg zur Erkenntnis ist für ihn das Ziel.

