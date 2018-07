Anzeige

(red) - Er war mit etwa 1000 Szenen im Radio und weiteren 250 im Fernsehen zu erleben, er ist seit 14 Jahren Autor der Mäulesmühle und ist seit 26 Jahren Kabarettist. Höchste Zeit, auch mal zurückzuschauen und das Beste aus seiner langen Karriere nochmals auf die Bühne zu bringen. Im Kabarett der Galgenstricke ist Klaus Birk am heutigen Freitag und morgigen Samstag jeweils ab 20 Uhr mit seinem „Best of“-Programm zu Gast. Für die heutige Vorstellung gibt es fünf mal zwei Freikarten zu gewinnen.

Angereichert durch Aktuelles zeigt Klaus Birk Szenen aus seinen Bühnen-, Radio- und TV-Programmen - politisch, alltäglich und phantastisch. Und das Publikum fühlt sich wie beim „Public Laughing“. Da wird polit-geschmunzelt über Stuttgart, den Ministerpräsidenten und sein Dream-Team, über Tunnelfraß im Untergrund, die Gesundheit der Reformen, über global pupsende Kühe am Ganges und es wird gelästert über den feinen Staub der Umweltplaketten.

Klaus Birk lässt sich überraschen vom Ölpreis, er überwacht sich per Satellit, erzählt von Elefanten auf der Autobahn, lachenden Kormoranen am Bodensee und sprechenden Affen in Italien, er berichtet von Bananen auf Bergen, Kamelen in der Wüste und Sand im Himalaya. Er erzählt von Traumfrauen, getackerten Laptops und vom Aufstand der Plastikfliegen.

„Birk schafft es, das Publikum über die gesamte Dauer seines Programms bei der Stange zu halten durch seinen geschickten Mix von hochgeistigen Plaudereien und bestem Slapstick“, bescheinigte ihm unlängst ein Kritiker. „Er ist halt ein Meister seines Fachs, ein Kabarettist, der die mimischen und sprachlichen Mittel seines Metiers wirkungsvoll einzusetzen weiß.“

Klaus Birk ist am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juli, jeweils ab 20 Uhr im Kabarett der Galgenstricke in der Webergasse zu Gast. Karten werden unterTel. 07 11/35 44 44 reserviert.Die ersten fünf EZ-Leser, die sich am heutigen Freitag ab 18 Uhr mit dieser Zeitungsseite an der Kasse der Galgenstricke melden, erhalten je zwei Freikarten für die Abendveranstaltung. Wer zuerst kommt, kann gewinnen.