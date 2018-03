Anzeige

Esslingen (adi) - 20 Jahre sind seit der Wiedervereinigung vergangen und gerade die Jüngeren können sich oft nicht mehr vorstellen, wie es war, im anderen Teil Deutschlands zu leben. Unterhaltsame Einblicke in den Alltag der DDR geben die Serien des Ost-Fernsehens, die von ARD-Video derzeit wiederentdeckt werden.

Da ist die Serie „Barfuß ins Bett“, die kurz vor der Wende in 14 Teilen ausgestrahlt wurde: Hans Schön (Jörg Panknin), Witwer und Oberarzt einer Frauenklinik, heiratet die Kindergärtnerin Josi (Renate Blume), was seiner Mutter Martha (Gudrun Okras) gar nicht passt. Die alte Dame fürchtet um ihren Platz in der Familie. So gibt es jede Menge Reibereien, wobei sich der kunstbeflissene Onkel August (Gerry Wolff) immer wieder lebensklug einschaltet. Die Familienserie, die nun auf DVD erschienen ist, streift en passant Themen wie Familienplanung, Kinderbetreuung und Gesundheitswesen - und sie zeigt, dass sich zwischenmenschliche Probleme diesseits und jenseits der Mauer kaum unterschieden.

So frech wie der Michel aus Lönneberga ist der Titelheld des TV-Zweiteilers „Benno macht Geschichten“ nicht, doch seine Streiche sind nicht minder unterhaltsam. 1982 ausgestrahlt, erzählen die beiden Filme von einem Berliner Jungen, der das Herz am rechten Fleck hat - dummerweise gehen seine Eltern ganz in ihren Berufen auf und haben nie Zeit. Doch zum Glück begegnet ihm der Rentner Oskar (Erwin Geschonnek), der Benno einlädt, die Ferien bei ihm in der Laubenkolonie zu verbringen. Die beiden werden dicke Freunde - und Oskar drückt gerne ein Auge zu, wenn Benno und sein Kumpel Mutz Streiche machen. Schließlich kann auch Oskar ganz schön biestig sein - vor allem, wenn es gegen Nachbarin Irma (Agnes Kraus) geht. Dabei haben alle drei ein Herz aus Gold. „Benno macht Geschichten“ ist nicht nur ein herrliches Vergnügen - der Zweiteiler machte das Publikum auch ein wenig nachdenklich, ob Kinder wirklich immer die Zuwendung bekommen, die sie verdient haben. Und auch diese Botschaft ist zeitlos.

Fernsehserien aus dem anderen Teil Deutschlands boten gerne auch mal Einblicke in die Arbeitswelt - so wie die Serie „Jockei Monika“, die Anfang der 80er-Jahre zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und viele Fans fand. Die Titelheldin, gespielt von der tschechischen Schauspielerin Miroslava Safránková, lebt in einem kleinen Dorf und möchte um jeden Preis Profi-Reiterin werden. Vom örtlichen Reitverein führt sie der Weg in einen großen Reitstall, wo sie ihren Traum vor Augen hat. Anfangs wird sie als Frau von vielen belächelt, doch mit Fleiß und Leistung schafft sie es, die Kritiker zu überzeugen. Ihrem Heimatort bleibt sie trotzdem treu und kehrt oft dorthin zurück. „Jockei Monika“ beleuchtet eine außergewöhnliche Facette des Alltags, abseits von Glanz und Glamour der Rennbahnen. Und so ganz nebenbei erfährt der Zuschauer, dass es Frauen entgegen dem von Staats wegen gezeichneten Bild auch jenseits der Mauer nicht leicht hatten, in den klassischen Männer-Domänen Fuß zu fassen.