Anzeige

Arnold Schwarzenegger ist als „Terminator“ für actionreiche und martialische Filme ebenso bekannt wie für seinen muskulösen Körper. An letzterem arbeitet sein Sohn Patrick Schwarzenegger zwar offensichtlich auch, als Schauspieler scheint der 24-Jährige aber einen etwas anderen Weg einzuschlagen als sein Vater. Das zeigt er nun in Scott Speers Liebesdrama „Midnight Sun“ – einem modernen Märchen, in dem es um nichts weniger geht als um die ganz großen Gefühle.

„Ich liebe Märchen“, verrät Speer. Beim Lesen des Drehbuchs habe er sofort an Märchen wie „Aschenputtel“ und „Rapunzel“ denken müssen. Tatsächlich hat der Filmstoff etwas von beiden: Teenager Katie (Bella Thorne) darf wegen einer seltenen Krankheit nicht in die Sonne und muss ihr Leben drinnen verbringen. Nur bei Nacht geht sie aus dem Haus und spielt einsam auf ihrer Gitarre. Lange allein bleibt sie im Film freilich nicht. Irgendwann trifft sie Charlie (Patrick Schwarzenegger), den sie jahrelang immer nur von Ferne beobachtet hat. Wie es sich für ein Märchen gehört, verliebt der sich auf den ersten Blick in Katie. Sie wird von ihm buchstäblich wachgeküsst, und er zeigt ihr, wie viel Spaß das Leben machen kann. Das geht allerdings nicht ohne eine gehörige Portion Drama, denn Katie verschweigt ihm zunächst, dass sie unter der Krankheit Xeroderma pigmentosum leidet und trifft sich immer nur abends mit ihm. Erst als sie nach einer gemeinsamen Nacht vom Sonnenaufgang überrascht werden, kommt ihr Geheimnis heraus. Doch da ist es fast zu spät: Die Sonne hat Katies Haut getroffen und die Krankheit schreitet voran.

Wer dramatische Liebesfilme und Romantik unterm Sternenhimmel mag, wird „Midnight Sun“ lieben. Der Film greift sehr tief in die emotionale Trickkiste. Als wäre die Ausgangslage noch nicht dramatisch genug, kommen auch noch Geschichten wie die um den frühen Tod von Katies Mutter und einen schweren Unfall von Charlie dazu, der seinen Traum von einer Schwimmerkarriere deswegen fast aufgeben muss – natürlich nur fast. Für Schwarzenegger ist es die erste Hauptrolle in einem Liebesfilm, für die er hart trainierte: „Als Training für die Rolle des Charlie bin ich an vier Tagen pro Woche schwimmen gegangen. Außerdem war ich auf Diät und habe wohl gerade mal die Hälfte an Kalorien zu mir genommen wie sonst.“ Im Film ist davon kaum etwas zu spüren. Darin fährt das junge Paar mit chinesischem Fast-Food im Nachtzug oder schleckt sich nicht minder romantisch durch die halbe Eisdiele. Zwei Dinge seien verraten: Es geht natürlich nicht so fröhlich weiter wie in diesen Szenen. Und irgendwann spürt Katie doch noch die Sonne auf ihrer Haut – ohne wegzulaufen.

Teenager zu sein ist schon schwer genug. In „Midnight Sun“ muss eine 17-Jährige wegen einer seltenen Krankheit auch noch tagsüber im Haus bleiben und Sonnenlicht meiden. Eine Liebesgeschichte erlebt sie trotzdem. In der Hauptrolle: ein Sohn von Arnold Schwarzenegger.