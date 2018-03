Anzeige

Von Wolfgang Hübner





Esslingen - Der schwedische Schriftsteller Stieg Larsson war nur 50 Jahre alt, als er 2004 an einem Herzinfarkt starb. Deshalb konnte er nicht mehr den riesigen Erfolg seiner drei Thriller „Verblendung“, „Verdamm- nis“ und „Vergebung“ erleben, die in seinem Heimatland postum veröffentlicht wurden und inzwischen auch in Deutschland viele Leser gefunden haben. Nun kommt die Verfilmung des ersten Buchs „Verblendung“ in der Regie von Niels Arden Oplev in die Kinos.

Erzählt wird in dem weit über zweistündigen Film der Beginn der Zusammenarbeit zwischen dem zu Unrecht gefeuerten Journalisten Mikael Blomkvist und der Hackerin Lisbeth Salander. Angelpunkt dieser Zusammenarbeit ist das ungeklärte Schicksal eines jungen Mädchens aus guten Verhältnissen: Harriet Vanger. Diese Harriet ist seit 40 Jahren spurlos verschwunden, sehr zum Kummer ihres inzwischen 83 Jahre alten Onkels Henrik. Dieser Onkel verpflichtet den arbeitslos gewordenen Blomkvist, um noch einen letzten Versuch zu unternehmen, den offiziell schon längst zu den Akten gelegten Fall zu klären. Ein ganzes Jahr gibt der alte Vanger dem Journalisten Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Nach schleppendem Beginn kann Blomkvist mit Lisbeths Hilfe mehr aufdecken von den verhängnisvollen Verwicklungen eines ganzen Familienclans, als ihm lieb ist. Denn furchtbare Ereignisse verbergen sich hinter dem Geheimnis um das verschwundene Mädchen. Und nur mit knapper Not entkommt Blomkvist einem Anschlag auf das eigene Leben.

Ein einsamer harter Hund

„Verblendung“ ist ein düsterer Film, genau wie auch die Romanvorlage in die Abgründe des Lebens führte. Blomkvist ist ein einsamer harter Hund, doch natürlich auch sensibel. Lisbeth ist eine chaotische Lesbe, die an einer lieblosen Jugend und sexuellem Missbrauch schwer zu tragen hat. Die Frauen haben es überhaupt mit sexbesessenen, sadistischen Männern zu tun, die reichen Patriarchen der Vanger-Sippe waren verstrickt in faschistische Umtriebe. Michael Nyqvist in der Hauptrolle des Journalisten ist dem deutschen Publikum aus seiner Mitwirkung in dem Kinoerfolg „Wie im Himmel“ bekannt. In Schweden gehört er zu den beliebtesten Filmstars. Noomi Rapace hingegen ist erst mit der Verkörperung der vielfach gepiercten Lisbeth der Sprung in eine internationale Karriere gelungen. Schauspielunterricht hat sie nie absolviert, für die Traumrolle unterzog sie ihr Äußeres einem radikalen Wandel und nahm gar Box-unterricht.

Ebenso wie Nyqvist wird sie auch in den Verfilmungen der beiden anderen Romane aus der Feder von Stieg Larsson dabei sein. Wer das Buch „Verblendung“, dessen weitaus treffenderer Originaltitel ins Deutsche „Männer, die Frauen hassen“ heißt, verschlungen hat, wird die Leinwandfassung nicht verpassen wollen. Niels Arden Oplev: „Mein Ziel war es, starke Emotionen und Charaktere und eine kontroverse und faszinierende Geschichte zu entwickeln. Dieses Buch hatte alles. Der visuelle Stil musste auf den ersten Blick klar machen, dass es sich hier um einen ganz besonderen Film handelt. Ich wollte all die kleinen Hinweise und Details, die auch in Larssons Buch auftauchen: alte Fotografien, die Harriet wieder zum Leben erwecken. Alte Filmaufnahmen vom Unfall auf der Brücke. Das fotografische Gedächtnis von Lisbeth - all das. Und der Film sollte wie das Buch eine Gratwanderung am Rande des Abgrunds sein, er sollte auch die dunkle Seite unserer Gesellschaft zeigen.

