Von Jochen Blind





Esslingen - Generationen von Kindern und Jugendlichen sind mit den spannenden Detektivgeschichten der „Drei ???“ groß geworden. Die Abenteuer der pfiffigen Jungdetektive, die der Journalist und Autor Robert Arthur seit Anfang der 60er-Jahre veröffentlicht hatte, gab es lange Zeit nur als Bücher oder Hörspiele zu kaufen - bis vor zwei Jahren der erste Film angelaufen ist und alleine in Deutschland fast eine Million Zuschauer in die Kinos lockte. Nun folgt mit „Die drei ??? - Das verfluchte Schloss“ der zweite Teil einer geplanten Trilogie, und er ist wieder unter der Regie des deutschen Filmemachers Florian Baxmeyer entstanden.

Justus Jonas (Chancellor Miller) hat keine Lust, seinen Geburtstag zu feiern. Denn an diesem Tag muss er immer besonders stark an seine tödlich verunglückten Eltern denken. Sein Onkel Titus organisiert dennoch eine Überraschungsparty - auf der plötzlich ein Clown auftaucht, den eigentlich niemand bestellt hat. Der ungebetene Gast versucht, aus dem Büro eine Videokassette zu klauen, Justus und seine Freunde können sie ihm aber abnehmen, doch der Clown entkommt. Als Justus das brisante Band anschaut, macht er eine spektakuläre Entdeckung: Seine verstorbenen Eltern waren gar keine Wissenschaftler, sondern Ermittler - so wie er! Und sie konnten ihren letzten Fall nicht abschließen. Ob ihr Tod etwas damit zu tun hat?

Justus überzeugt seine Kollegen Peter Shaw (Nick Price) und Bob Andrews (Cameron Monaghan), den letzten Fall seiner Eltern zu übernehmen. Die drei Freunde gelangen zum Spukschloss des berühmten Erfinders Stephen Terrill. Dort treffen sie auf den übellaunigen Sheriff Hanson (Jonathan Pienaar) und dessen Tochter Caroline (Annette Kemp), die übersinnliche Kräfte zu besitzen scheint. Die drei Jungdetektive müssen allerhand gruselige Abenteuer bestehen, bis sie hinter das Geheimnis des düsteren Gemäuers kommen - und damit auch die Identität des Clowns erfahren. Eines sei an dieser Stelle verraten: Es ist ein alter Bekannter…

Übers Ziel hinausgeschossen

Das zweite Filmabenteuer der sympathischen Jungdetektive ist wieder temporeich und mit vielen überraschenden Wendungen inszeniert. Die 97 Minuten vergehen denn auch wie im Fluge. Das jüngere Publikum wird also sicherlich auf seine Kosten kommen. Älteren Zuschauern - und das sind in diesem Fall wohl alle jenseits der Pubertät - kann man diesen Film allerdings nur bedingt empfehlen. Denn mit manchen vermeintlich pfiffigen Einfällen sind die Drehbuchautoren doch ein ganzes Stück weit übers Ziel hinaus geschossen. Vor allem bei den sehr grobschlächtig daherkommenden pubertären Annäherungsversuchen auf der Leinwand gerät man relativ schnell ins Fremdschämen. Und wie schon beim Vorgängerfilm gilt auch diesmal: Der Charme der Hörspiele wird bei Weitem nicht erreicht.

Solide gemachter, kurzweiliger Aben teuerspaß für das jüngere Publikum. Überzeugte Fans der Hörspiele dürfte dieser Film indes ziemlich kalt lassen.