Esslingen - Kaum ein Sportler war so umstritten wie er: Die einen sahen den Briten Michael Edwards als Beleidigung für jeden aufrechten Olympioniken, andere feierten ihn als „Eddie the Eagle“. Mitte der 80er-Jahre wurde der Skispringer zur Mediensensation, obwohl er auf den letzten Platz abonniert war. Weil das Kino Geschichten von Versagern liebt, die unbeirrt ihren Weg gehen, war es nur eine Frage der Zeit, bis Michael Edwards zu Leinwandehren gelangen würde. Nun hat Regisseur Dexter Fletcher die Geschichte des größten Verlierers der Sportgeschichte verfilmt. Sein Biopic „Eddie the Eagle - Alles ist möglich“ ist ein vergnüglicher Film, der nie der Versuchung erliegt, Edwards durch den Kakao zu ziehen.

Schon in der Schule gehört „Eddie“ Edwards (Taron Egerton) zu denen, die keiner im Sportunterricht in seinem Team haben will. Trotzdem trainiert der Junge mit den dicken Brillengläsern unverdrossen, weil es sein Lebenstraum ist, bei den Olympischen Spielen anzutreten. Seine Eltern (Keith Allen und Jo Hartley) tun alles, um ihn von seinem kühnen Plan abzubringen, doch Eddie lässt sich nicht beirren. Vergeblich versucht er es in allen möglichen Sportarten - dann sieht er eine Übertragung von der Vierschanzentournee und weiß sofort: Diese Sportart hat nur auf ihn gewartet, weil ihm kein britischer Wintersportler den Startplatz streitig machen würde. Todesmutig klettert er auf die Schanze und blickt hinab ins Tal. Und auch wenn ihm die nackte Angst im Nacken sitzt, ist sein Traum von olympischen Ehren stärker als die Furcht. Ein ums andere Mal schwingt er sich in die Lüfte, immer wieder landet er höchst unsanft und holt sich unzählige blaue Flecke. Das Britische Olympische Komitee lässt nichts unversucht, Eddie von seinem Vorhaben abzubringen, weil die Funktionäre die totale Blamage für ihr Land befürchten. Doch er schlägt den Funktionären immer wieder ein Schnippchen. Und schließlich bekommt er Hilfe von einem, der weiß, wie’s geht: Der Amerikaner Bronson Peary (Hugh Jackman) war selbst Skispringer, doch er hat seine Karriere durch allerlei Eskapaden in den Sand gesetzt. Nun arbeitet er als Pistenraupenfahrer. Und er lässt sich schließlich breitschlagen, Eddie fit zu machen für die Wettkämpfe ...

Kühner Traum vom Fliegen

„Zunächst glaubt man einfach, dass Eddie verrückt ist“, sagt Regisseur Dexter Fletcher. „Doch dann nehmen einen sein Enthusiasmus und sein unbedingter Wille gefangen.” Und er fand in Taron Egerton einen Schauspieler, der wie geschaffen war für diese Rolle. Die Auftritte des echten „Eddie the Eagle“ hatte er zwar nicht mehr bewusst miterlebt, doch er nähert sich der realen Figur mit großer Ernsthaftigkeit. Manche hätten Eddie vielleicht zur Lachnummer degradiert - Dexter Fletcher lässt seinen Hauptdarsteller ausloten, was es für einen blutigen Laien heißt, sich auf solch ein Abenteuer einzulassen, auch wenn er sich damit buchstäblich in Lebensgefahr begibt. Dass sich der Film nicht sklavisch an jedes biografische Detail hält, sieht man ihm großzügig nach: Mit Bronson Peary haben die Filmemacher eine fiktive Figur eingebaut, die jedoch nachvollziehbar macht, wie der wahre Eddie Edwards tickte. Und Hugh Jackman ließ sich für diese Rolle nicht zweimal bitten: „Eddie ist ein Musterbeispiel für jemanden, der das tut, was er tun muss. Und er hat sich dazu ausgerechnet eine wirklich lebensgefährliche Sportart, das Skispringen, ausgesucht. Auch ich wollte als Kind unbedingt Olympiateilnehmer werden - aber so weit wäre ich niemals gegangen.”

