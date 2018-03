Anzeige

EsslingenEs gibt Geschichten, die klingen so verrückt, dass man sie kaum glauben kann – dabei ist alles wahr. So wie die Story von Molly Bloom, die in jungen Jahren eine erfolgreiche Skifahrerin war, um später zu einer der schillerndsten Figuren der Underground-Poker-Szene von Hollywood zu werden. Man könnte es sich leicht machen und daraus in grellen Farben eine Sensationsgeschichte zeichnen. Doch das hat Aaron Sorkin nie gereizt. Mit Filmen wie „Eine Frage der Ehre“ und „Steve Jobs“ oder der grandiosen Polit-Serie „The West Wing“ hat er sein Talent bewiesen, außergewöhnliche Menschen und komplexe Geschichten angemessen auf die Leinwand zu bringen. Für seinen neuen Film „Molly’s Game“ nimmt der erfolgreiche Drehbuchautor erstmals auch auf dem Regiesessel Platz. Und er hat einen Volltreffer gelandet.

Rasanter Aufstieg und tiefer Fall

Als Freestylerin gehörte Molly Bloom (Jessica Chastain) zu den großen US-Olympiahoffnungen. Doch eine Verletzung beendet jäh ihre sportlichen Karriereträume. Erst schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben, doch irgendwann öffnet ihr der Zufall die Türen zur Welt der Pokerspieler. Mit Intelligenz und Beharrlichkeit gelingt es ihr, dort Fuß zu fassen – und sie setzt alles auf eine Karte: Molly organisiert das exklusivste und riskanteste Pokerturnier aller Zeiten und steigt zur Szene-Größe auf. Als sie sich unwissentlich mit der russischen Mafia einlässt, ruft sie das FBI auf den Plan. Mitten in der Nacht wird sie verhaftet. Der einzige, der sich nicht von ihr abwendet, ist ihr Anwalt Charlie Jaffey (Idris Elba). Doch den plagen Zweifel, ob seine Klientin wirklich unschuldig ist. Und dass Molly die Namen ihrer prominenten Kunden partout nicht nennen mag, macht ihm die Arbeit auch nicht einfacher.

Als die echte Molly Bloom 2014 ihre Erinnerungen veröffentlichte, fand Aaron Sorkin die Lektüre reizvoll – trotzdem hat er zunächst gezögert, sie zu verfilmen. Sie behandelte zwar die meisten Namen ihrer Spieler vertraulich, um die Privatsphäre der Betreffenden zu schützen, doch Sorkin machte sich trotzdem Sorgen: „Ich kenne einige der Leute, über die sie geschrieben hat. Mit einigen habe ich gearbeitet, mit anderen würde ich gerne arbeiten. Mit einigen bin ich befreundet. Und ich werde unter keinen Umständen ein Drehbuch schreiben, das über diese oder andere Leute Klatschgeschichten erzählt.“ Doch nach einem ersten Gespräch mit der gefallenen Poker-Prinzessin war er von diesem Projekt restlos überzeugt: „Ich realisierte, dass sie die gleiche Einstellung hatte wie ich. Nur dass sie dafür einen hohen Preis zahlte, während mich meine Prinzipien nichts kosteten.“ Und weil ihm dieses Projekt mehr und mehr ans Herz wuchs, hat er schließlich auch die Regie übernommen – zum ersten Mal in seiner Karriere. Und das hat sich gelohnt: Sorkin kratzt nicht einfach an der Oberfläche, sondern versucht, den Figuren und ihrer Motivation näherzukommen und zu verstehen, was vor allem Molly und ihren Anwalt angetrieben hat. Und weshalb etwa das FBI eine Frau wie sie mitten in der Nacht von 17 schwerbewaffneten Beamten verhaften lässt. Das Ergebnis ist ein ebenso tiefschürfendes wie unterhaltsames Kinodrama, das von einer unglaublichen Story, zwei großartigen Hauptdarstellern und deren mitreißenden Dialogen lebt.

Drehbuch-Legende Aaron Sorkin nimmt erstmals auf dem Regiesessel Platz und erzählt ebenso unterhaltsam wie differenziert die wahre Geschichte einer jungen Frau, die zur Poker-Prinzessin aufsteigt und später ganz tief fällt. Und die ihren Grundsätzen trotzdem treu bleibt.