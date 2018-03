Anzeige

Von Wolfgang Hübner





Esslingen - Walt Kowalski, Veteran des Koreakrieges und Automobilarbeiter im Ruhestand, hat gerade seine Frau beerdigt. Die beiden Söhne leben ihr eigenes Leben, mit den Enkelkindern kann der alte Mann wenig anfangen, die aus Südostasien eingewanderten Nachbarn in der typisch amerikanischen Vorstadtsiedlung von Detroit mag er nicht. Sei ne ganze Zuneigung gilt seinem Hund Daisy und dem akribisch gepflegten Oldtimer in der Garage, einem 1972er Gran Torino. Dieses Auto will der Rentner in Clint Eastwoods neuem Film „Gran Torino“ mit allen Mitteln verteidigen. Und das muss er bald auch tun, denn eine asiatische Jugendgang aus dem ziemlich heruntergekommenen Viertel versucht, den Wagen zu stehlen.

Den Nerv der Zeit getroffen

Ausgerechnet der schüchterne Nach barsjunge Thao soll das Auto klauen. Doch Kowalski vereitelt das und erteilt der Gang eine Lektion. Das macht den Alten zum Helden unter den Bewohnern aus dem Hmong-Volk, die im Vietnamkrieg in Laos und anderen Ländern auf Seiten der Amerikaner standen und deshalb einwandern durften. Zuerst kann Kowalski mit dieser plötzlichen Popularität überhaupt nichts anfangen und lehnt die überbrachte Geschenkflut brüsk ab. Doch dann entwickelt sich eine neue Beziehung zu den fremden Nachbarn.

Es ist keine große, aufwändige Produktion, aber dennoch ein weiteres Meisterwerk des 78-jährigen Schauspielers und Regisseurs. „Gran Torino“ zeigt zugleich Bilder der schwe-ren Krise eines Landes wie auch eine menschenfreundliche Geschichte, die falsche Sentimentalität und aufgesetzte Dramatik meidet. Das Drehbuch stammt von einem jungen Autor namens Nick Schenk, der aus Minnesota stammt. Dort hat er in einer Fabrik gearbeitet, in der er Bekannschaft mit Menschen aus dem Hmong-Volk machte. Schenks Drehbuch gelangte über einige Stationen schließlich zu Eastwoods Produzenten Robert Lorenz. Der gab es an den Altmeister weiter mit der Bemerkung: „Keine Ahnung, ob du das machen oder darin auftreten willst - aber du wirst beim Lesen deinen Spaß haben.“

Eastwood biss an, das Ergebnis ist in jeder Weise überzeugend, künstlerisch wie kommerziell. Denn bislang hat der in der Produktion eher billige Film allein in den USA schon 130 Millionen Dollar in die Kassen gebracht. Damit hatte keiner gerechnet. Doch „Gran Torino“ trifft offensichtlich den Nerv des aktuellen amerikanischen Zeitgefühls zu Beginn der Präsidentschaft von Barack Obama. Dabei ignoriert der Film einige „Auflagen“ der sogenannten politischen Korrektheit souverän. Die Jugendgangs des Viertels, ob nun aus Hmongs, Schwarzen oder Latinos bestehend, werden in all ihrer Verrohung und Bereitschaft zu Gewalt ungeschönt gezeigt. Dass ausgerechnet ein alter weißer und sehr konservativer Mann mit dem Willen zur Stiftung einer besseren Ordnung dagegen angeht, mag einige Betrachter irritieren. Denn Eastwood war ja vor Jahren sehr erfolgreich jener „Dirty Harry“, der das Gesetz in die eigene Hand nahm. Aber das tragische, fast etwas zu pathetische Ende zeigt einen ganz anderen Helden.

Über den Schluss des Films mag man geteilter Meinung sein, über die Qualität und Sinnhaftigkeit der Geschichte eines bejahrten Mannes, der sich noch einmal für Neues öffnet, bestimmt nicht. Clint Eastwood ist und bleibt eine Garantie für gutes Kino.