Anzeige

Von Alexander Maier





Esslingen - Wenn in der Zukunftsmetropole Mega City One der Teufel los ist, muss er die Dinge wieder ins Lot bringen - und das bereits seit vielen Jahren. In einer fernen Welt, die durch Umweltverschmutzung und andere Katastrophen beinahe zugrunde gerichtet wurde, gehört Judge Dredd zu einem elitären Kreis von Richtern, die Bösewichter nicht nur aburteilen, sondern der Einfachheit halber gleich auch noch selbst hinrichten. Seit 1977 hat der Held der britischen Comic-Anthologie „2000 A.D.“ das Heft in Mega City One fest in der Hand, neben seinen Comic-Abenteuern hat er es vor Jahren auch ins Kino geschafft - die Titelrolle übernahm Sylvester Stallone. Nun soll er auch die dritte Dimension erobern - in Pete Travis’ düsterem Science-Fiction-Actionthriller „Dredd 3D“, der heute in den deutschen Filmtheatern startet.

Brutaler Krieg mit der Drogenbaronin

Chaos, Unrecht und Gewalt regieren in Mega City One - unvorstellbar, dass sich dieser niederschmetternde Moloch dort erstreckt, wo früher zwischen Boston und Charlotte das Leben pulsierte. Jeder Tag ist in dieser abstoßenden Welt, in der sich keiner sicher fühlen kann, eine Strafe, zumal die Menschen unter einer Art Drogenseuche leiden, die sie die Realität in extremer Zeitlupe erleben lässt. Die einzigen, die dem völligen Untergang noch Einhalt zu gebieten vermögen, sind die „Judges“, die als Richter und Vollstrecker in Personalunion dem Bösen Einhalt zu gebieten versuchen. Der unerbittlichste in diesem elitären Kreis ist Dredd (Karl Urban), der es sich als oberster Judge zur Aufgabe gemacht hat, die Stadt vom Bösen zu befreien. Mit seiner neuen Rekrutin Cassandra Anderson (Olivia Thirlby) nimmt er den Kampf gegen die skrupellose Drogenbaronin Ma-Ma (Lena Headey) auf, die den schlimmsten Slum der Stadt mit harter Hand regiert. Als Dredd und Anderson einen ihrer Handlanger schnappen, beginnt ein erbitterter Krieg, in dem es keine Gnade mehr gibt.

„Unser kleiner Film hat erzählerisches Format, ist ambitioniert in Aufwand und Umfang. Wir haben versucht, alles herauszuholen, die Grenzen zu überschreiten“, sagt Hauptdarsteller Karl Urban. Und tatsächlich haben Regisseur Pete Travis und sein Team alle Register gezogen, um dieses apokalyptische Spektakel so packend wie nur möglich zu inszenieren. „Dredd 3D“ ist eine beklemmende Zukunftsvision, die einen schaudern lässt. Anders als die „Judge Dredd“-Verfilmung mit Sylvester Stallone aus dem Jahre 1995, kennt Pete Travis’ Comic-Verfilmung keine Gnade mehr. Der Titelheld ist ein eiskalter Vollstrecker, der sein Gesicht niemals zeigt und seinem Geschäft mit humorloser Konsequenz nachgeht. Was Genre-Fans jedoch viel wichtiger sein dürfte: Der Film ist ein ebenso actionreiches wie bildgewaltiges Spektakel, das eher optisch als durch seine Story, die gegen Ende etwas nachlässt, überzeugt.

Wer kompromisslos-düstere Science-Fiction-Actionfilme mag, wird mit dieser atemlosen Comicverfilmung gut bedient: Ein Kracher, der vor allem ausgewiesene Genre-Fans anspricht.