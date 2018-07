Anzeige

Von Gaby Weiß





Esslingen - Die Luftfahrt regt seit jeher die Fantasie von Filmemachern an. Das gilt für Stars wie Pedro Almodóvar genau wie für deutsche Fernsehserienproduzenten. In den 80er-Jahren gab’s in der DDR den „Treffpunkt Flughafen“, in den 90ern im Westen das „Abenteuer Airport“, 2001 folgte im ZDF das „Drehkreuz Airport“. Weil diese Serie auch heute noch ihre Fans hat, ist sie nun bei Studio Hamburg auf DVD erschienen - für alle, die im Heimkino in Erinnerungen schwelgen wollen.

Christian Manthey (Ralf Bauer) ist Pilot aus Passion, der sich auch von Notlandungen und Triebwerksschäden nicht aus der Ruhe bringen lässt. Als er auf der südamerikanischen Insel Sandoro von Rebellen angeschossen wird, ist an Fliegerei nicht mehr zu denken. Damit er trotzdem den Geruch von Freiheit und Abenteuer in der Nase behält, heuert er als Verkehrsleiter am Düsseldorfer Airport an. Der vermeintlich ruhige Schreibtischjob hat jedoch seine Tücken: Bombendrohungen, Flugzeugentführungen, Drogenschmuggel und Seuchengefahr fordern den Ex-Piloten mindestens so sehr wie der Job im Cockpit - nur auf andere Weise. Natürlich gelingt es Christian, jedes Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Doch kaum hat er eine Herausforderung gemeistert, da wartet auch schon die nächste auf ihn. Und zum Glück ist er nicht allein: Sein bester Freund Michael Schütte (Dirk Mierau) steht ihm als technischer Leiter zur Seite, „Mickes“ Frau Alexandra (Tina Ruland) verhindert als Pressesprecherin des Flughafens so manches drohende Kommunikationsdesaster. Doch dafür droht eine andere Verwicklung, denn plötzlich kommen sich Christian und Alexandra gefährlich nahe …

„Drehkreuz Airport“ hat alles, was eine erfolgreiche Fernsehserie braucht: Spannende Geschichten, sympathische Figuren und amouröse Verwicklungen, die die strahlenden Helden der Geschichte hinterher wieder vom Sockel holen. Und auch wenn die Serie bereits 15 Jahre alt ist, bietet sie nicht nur Nostalgikern gute Unterhaltung.