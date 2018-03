Superman (Henry Cavill) muss sich in tödliche Gefahr begeben, um einen durchgeknallten Burschen in die Schranken zu weisen. Warner Bros.

Berlin - Die Filme der „Twilight“-Saga haben ihn zum Teenager-Star gemacht: Längst zählt der britische Schauspieler Robert Pattinson zu den Idolen der jungen Generation - und er weiß, wie es sich anfühlt, wenn unzählige Fans für einen schwärmen. Nun ist er in Anton Corbijns neuem Film „Life“ zu sehen, der von einem anderen Idol erzählt: James Dean. Weshalb er diese Rolle seinem Kollegen Dane DeHaan überließ und was ihn gereizt hat, lieber den Fotografen Dennis Stock zu spielen, verrät er im Interview mit unserer Zeitung.

Für viele sind Sie ein Idol, wurden 2009 sogar als „World’s Sexiest Man“ gekürt. Hätte es Sie nicht gereizt, selbst in die Kleider von James Dean zu schlüpfen?

Pattinson: Das war für mich nie ein Thema. Dane DeHaan sieht James Dean sehr ähnlich - ich überhaupt nicht. Und er war zum Glück viel mutiger, sich auf diese Rolle einzulassen. Als ich begonnen habe, mich mit diesem Projekt zu beschäftigen, habe ich im Fotografen Dennis Stock vieles wiedererkannt, was ich gut verstehen konnte. James Dean strahlt für mich viel mehr Selbstvertrauen aus. Dennis Stock fühle ich mich dagegen persönlich näher. Ich habe mich lange mit dem Drehbuch beschäftigt, ehe ich zugesagt habe. Beeindruckt hat mich die elegante, sehr poetische Art, wie diese Geschichte erzählt wird.

Sie sind auf dem roten Teppich zuhause. Für diesen Film haben Sie die Perspektive gewechselt und stehen nun auf Seiten der Fotografen. Wie hat sich das angefühlt?

Pattinson: Ich konnte mich sehr gut in Dennis Stock hineinversetzen, wie er da am Rande des roten Teppichs stand und sich sichtlich unwohl fühlte. All diese Kerle, die sich gegenseitig weggeschubst haben und die bereit gewesen wären, ihre Seele für ein gutes Motiv zu verkaufen - das war nicht seine Welt. Andererseits zwangen ihn die Umstände dazu, diesen Job zu machen. Wenn ich mit Paparazzi zu tun habe, frage ich mich manchmal: Wisst Ihr eigentlich, was Ihr da tut?

Wo Sie auch hinkommen, sind Ihre Fans aus dem Häuschen. Ist diese große Popularität nur Freude oder manchmal auch eine Bürde?

Pattinson: Diese Popularität kommt mir manchmal ein bisschen unheimlich vor. Denn die Leute beurteilen dich meist nur von außen. Mit den Jahren sieht der eine oder andere vielleicht ein bisschen eher, wer du wirklich bist. Aber das ist die Ausnahme. Und diese Diskrepanz ist wirklich ein bisschen seltsam. Wichtig ist, dass man sich selbst immer wieder klarmacht, dass vieles, womit man da konfrontiert wird, in Wahrheit gar nichts mit dem zu tun hat, der man wirklich ist.

Hat jemand wie Sie, der selbst ein Star ist, auch Idole?

Pattinson: Ich hatte selbst mal eine James-Dean-Phase, als ich um die 16 war. Das erleben viele junge Schauspieler: Wenn Sie zum Casting gehen, tun sie alles, um so zu wirken wie James Dean - auch wenn die Rolle gar nichts mit ihm zu tun hat. Es gab eine Zeit, da habe ich mich James Dean nah gefühlt. Aber Marlon Brando bin ich noch näher. Bei James Dean spürt man, dass er Schauspieler sein will. Brando wirkt eher so, als würde er sich denken: Zum Teufel, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.

Anton Corbijns neuer Film „Life“ erzählt vom Werden eines Stars - James Dean. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es war, bevor Sie selbst einer wurden?

Pattinson: Ich fand die Zeit, als sich die Popularität bei mir eingestellt hat, superspannend. Mit Anfang 20 ist man nicht mehr ganz jung, hat schon etwas erlebt und spürt plötzlich, wie die Karriere durchstartet. Natürlich träumt jeder davon, erfolgreich und populär zu sein. Und auf einmal merkst du, dass vieles von dem, was kurz zuvor noch unerreichbar schien, plötzlich wahr wird. Plötzlich kommst du in jeden Club rein, vor dem man dich ein paar Wochen vorher noch abgewiesen hat. Da weiß man oft nicht recht, wie einem geschieht. Aber mal ehrlich: Es gibt Schlimmeres. Das Einzige, was ich mir gelegentlich wünschen würde, ist ein größeres Ego.

Sie standen für bedeutende Regisseure wie David Cronenberg, Mike Newell und Werner Herzog vor der Kamera. Was reizt Sie an der Arbeit mit solchen Leuten?

Pattinson: Die Gewissheit, dass etwas richtig Gutes daraus entsteht. Solchen Regisseuren ist das Künstlerische am Wichtigsten. Natürlich ist man als Schauspieler immer wieder auch an kommerziellen Produktionen beteiligt. Aber ich stelle mir immer wieder vor, dass ich irgendwann auf meinen allerletzten Film zurückblicken und mir eingestehen müsste, dass ich ihn nur des Geldes wegen gedreht habe. Wenn ich etwas mache, wovon ich wirklich überzeugt bin, spielt das Geld gar keine entscheidende Rolle.

Denken Sie manchmal auch darüber nach, ob es ein Leben nach dem großen Hype geben könnte?

Pattinson: Na ja, das passiert so oder so. Nachdem die „Twilight“-Filme abgedreht waren, hat sich vieles in meinem Leben verändert. Diese Filme haben mich so lange begleitet, dass ich hinterher das Gefühl habe, in einer neuen Phase meines Lebens angekommen zu sein. Das war und ist für mich ganz spannend, weil viele in mir immer noch den Vampir Edward Cullen aus „Twilight“ sehen. Das hat es für mich so reizvoll gemacht, in einem völlig anderen Film wie Anton Corbijns „Life“ mitzuwirken.

Interview: Alexander Maier.

Davon erzählt der Film

Nach der Trennung von Frau und Sohn sucht der junge Fotograf Dennis Stock (Robert Pattinson) nach einem neuen Sinn in seinem Leben, denn die glamourösen Hollywood-Fotos sind ihm nicht genug. Als er 1955 in Los Angeles dem jungen Schauspieler James Dean (Dane DeHaan) begegnet, ist er fasziniert. Dean ist auf dem Weg zum Superstar, doch er kommt mit dem wachsenden Ruhm nur schwer zurecht. Und er vermisst seine Heimat Indiana und seine Familie. Stock sieht in dem auffällig unkonventionellen Jung-Star seine Chance auf eine anerkannte Karriere als Fotograf. Gemeinsam gehen sie auf eine Fotoreise quer durch die USA nach Indiana. So entstehen jene weltberühmten Fotografien, die bis heute faszinieren.