Die Geschichte klingt absurd, und doch ist alles wahr, was Lars Kraume in seinem neuen Film „Das schweigende Klassenzimmer“ erzählt: Aus Protest gegen die brutale Niederschlagung des Ungarn-Aufstands 1956 entschlossen sich Schüler einer Abiturklasse im ostdeutschen Storkow zu einer Schweigeminute. Die Staatsmacht schlug mit aller Härte zurück und wollte die Abiturienten zwingen, die Rädelsführer anzuschwärzen, doch die Schüler hielten dicht. Lars Kraume, der seinen Film in Stalinstadt spielen lässt, gibt Einblick in seine Arbeit.

Ihr neuer Film gehörte zu den Höhepunkten der Berlinale – trotzdem lief er nicht im Wettbewerb. Sind Sie enttäuscht?

Es war schön, dass wir überhaupt dabei sein durften. Und weil wir uns nicht mit den anderen starken Filmen aus der ganzen Welt im Wettbewerb messen mussten, war das Festival wesentlich entspannter. Wir erzählen die Geschichte auf eine eher konventionelle Art, und wir haben nicht den Anspruch, innovative Filmkunst anzubieten. Der Wettbewerb zeigt Filme, die ungewöhnliche Wege gehen oder die Möglichkeiten des Kinos erweitern. Wir arbeiten mit den Möglichkeiten, die das Kino bereits hat und die gut zu dieser Geschichte passen. Viel entscheidender ist doch, ob sich der Film im Kino behauptet.

Nach Ihrem Film „Der Staat gegen Fritz Bauer“ begeben Sie sich mit „Das schweigende Klassenzimmer“ erneut in die 50er-Jahre – diesmal in den Osten. Woher kommt das Interesse an dieser Zeit?

Ehrlich gesagt fand ich die 50er-Jahre früher gar nicht so interessant. Die Musik war halbwegs okay, aber sonst kam mir die Epoche ziemlich reizlos vor. Irgendwann begann ich mich dafür zu interessieren, wie es sich angefühlt hat, nach dem Dritten Reich in Deutschland zu leben. Die beiden deutschen Staaten sind unterschiedliche Wege gegangen, aber es gibt auch Ähnliches: den Schock des Faschismus, die Ohnmacht, mit der Vergangenheit umzugehen, oder die Sprachlosigkeit der Elterngeneration. Die DDR hat es sich leicht gemacht und erklärt, die alten Faschisten seien im Westen, die Antifaschisten seien im Osten. Im Grunde hat man auf beiden Seiten die Probleme der Elterngeneration negiert. Die Vorstellung, dass in jeder Gasse noch die Gespenster des Holocaust umgingen, hat mich zunehmend interessiert. Was hat Sie für die Geschichte vom „Schweigenden Klassenzimmer“ eingenommen?

Als Dietrich Garstka, einer der Schüler von damals, vor mehr als zehn Jahren sein gleichnamiges Buch herausbrachte, war das Interesse in der Filmbranche groß. Ein befreundeter Produzent gab mir den Text, aber ich hatte zunächst nicht die zündende Idee, wie man die Geschichte verfilmen könnte. Als ich vor fünf Jahren einen Einfall hatte, waren die Filmrechte weg. Weil die Produzentin Miriam Düssel noch keinen Drehbuchautor hatte, bekam ich die Chance, das Projekt mit ihr zu realisieren.

Die Geschichte von Fritz Bauer, der als Generalstaatsanwalt die Schuldigen am Holocaust verfolgte und dafür heftigst angefeindet wurde, war vielen im Westen unbekannt. Kennt man im Osten die Story vom „Schweigenden Klassenzimmer“?

In der Region um Storkow weiß man davon. Darüber hinaus kaum. Die meisten der Abiturienten gingen in den Westen, weil sie kein Abitur machen durften. Die vier, die blieben, wurden doch noch zur Prüfung zugelassen, weil man nicht unnötig Wind machen wollte. Vermutlich wurde die Geschichte nicht bewusst verschwiegen – sie war zu unbedeutend über Storkow hinaus. Die DDR-Geschichte ist voll von Momenten, in denen Individuen mit dem System kollidierten und mit ihren Möglichkeiten Widerstand leisteten.

Wo beginnt in Ihrem Film die Fiktion?

Die Geschichte ist so passiert, wie wir sie erzählen, aber die Biografien sind erfunden. Am deutlichsten wird das an der Figur des Erik, der sich dem neuen System verbunden fühlt und viel von dem, worüber die Schüler gar nicht reden wollten, ans Tageslicht befördert. Seine Geschichte ist so, wie wir sie erzählen, der dramatischen Zuspitzung geschuldet. Am genauesten können wir von Kurt erzählen, der als erster in den Westen ging. Seine Geschichte ist die von Dietrich Garstka, den man als Rädelsführer ansah. Die Behörden hätten ihm gerne alles angehängt, doch das haben die anderen in der Klasse nicht mitgemacht.

Beeindruckend ist, wie präzise Sie das Bild der damaligen DDR zeichnen. Wie ist diese historische Detailtreue gelungen?

Wir mussten mit überschaubaren Mitteln drehen – das hat die Sache nicht leichter gemacht, weil eine authentische Ausstattung Geld kostet. Der Kollege Spielberg kann mit anderen Budgets arbeiten. Trotzdem müssen wir uns mit ihm an den Kinokassen messen. Die Geschichte spielte in Storkow, einer kleinen Stadt, die sich inzwischen sehr herausgeputzt hat. Da wäre es schwer geworden, historisch zu drehen. Wir haben lange nach einem geeigneten Drehort gesucht und kamen schließlich nach Eisenhüttenstadt. Das hieß damals Stalinstadt und galt als sozialistische Vorzeigestadt. Eine Fahrt nach Eisenhüttenstadt ist heute eine faszinierende Zeitreise.

„Das schweigende Klassenzimmer“ ist ein politischer Film. Braucht man historisches Wissen, um ihn zu verstehen?

Ich habe das Drehbuch so geschrieben, dass alles erzählt wird, was man wissen muss. Mein zwölf Jahre alter Sohn hat den Film mit Freunden angeschaut. Die lesen die Geschichte anders als jemand, der den historischen Hintergrund kennt. Aber auch ihnen kann dieser Film einiges sagen. Ich wünsche mir, dass möglichst viele junge Leute ihn anschauen und etwas für sich mitnehmen – so wie ich den „Club der toten Dichter“ angeschaut habe und beeindruckt war, wie die Schüler über sich hinausgewachsen sind und sich am Ende trotz aller Repressalien zu ihrem Lehrer bekannt haben. Irgendwann in seiner Jugend steht man vor der Entscheidung, ein politischer Mensch zu werden. Das ist etwas Zeitloses. Wer keine eigene Meinung hat und nicht für sie einsteht, hat am Ende gar nichts.

Das Interview führte Alexander Maier.

Wissenswertes zum Film und seinem Macher

Die Geschichte: Während eines Kinobesuchs in Westberlin sehen die Ost-Abiturienten Theo (Leonard Scheicher) und Kurt (Tom Gramenz) dramatische Bilder vom Volksaufstand der Ungarn. Zurück in Stalinstadt entsteht die Idee, im Unterricht eine Schweigeminute für die Opfer des Aufstands abzuhalten. Die harmlose Aktion zieht immer weitere Kreise: Der Minister (Burghart Klaußner) schaltet sich ein und sucht den Rädelsführer, doch die Schüler halten zusammen und treffen eine folgenschwere Entscheidung.

Der Regisseur: Lars Kraume zählt zu den profiliertesten deutschen Filmemachern. Er hat an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert und wurde für seinen Abschlussfilm „Dunckel“ mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. 2007 erhielt er den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis für „Guten Morgen, Herr Grothe“. 2016 wurde sein Film „Der Staat gegen Fritz Bauer“ mit sechs Deutschen Filmpreisen ausgezeichnet. In zahlreichen „Tatort“-Folgen hat Kraume ebenfalls Regie geführt.