Esslingen (rab)Zum Katzentag am 8. August hatte die EZ ihre Leser aufgerufen, Katzenfotos einzusenden und präsentierte auf einer Katzenseite bereits ausgewählte Fotos. Online finden sich etwa 100 Stubentiger in der Bilderstrecke wieder. Nun stellen wir noch einmal 20 Katzen vor und die Leser können entscheiden: Was ist der lustigste Katzenschnappschuss? Wer wird unsere Miss EZ-Cat oder: wird es gar ein Mister?

Mit freundlicher Unterstützung von Kölle Zoo im Neckarcenter in Esslingen gewinnen die besten 3 Fotografen einen Gutschein: 1. Platz: 50,-€ / 2. Platz: 30,-€ / 3. Platz: 20,-€.

Auch für alle, die abstimmen, stehen Coupons von Kölle Zoo bereit.

Jeder, der am Voting teilnimmt, darf jedes Foto nur ein Mal bewerten (Pfeil hoch klicken, wenn das Foto gefällt). Das Voting läuft bis zum 19. September 2019, danach werden in der gedruckten Zeitung und online die Gewinnerbilder gekürt und die Gewinner verständigt.

Klicken Sie Ihre Lieblingsfotos am Pfeil oben in der Ecke des Fotos an! Jedes Katzenfoto kann so bewertet werden.

Mit 21 Erlebnismärkten in Deutschland und Österreich sowie mit über 700 Mitarbeitern gehört Kölle Zoo zu den führenden Tierfachgeschäften mit Angeboten rund um Hund, Katze, Vogel, Kleintier, Aquaristik und Gartenteich. Auf durchschnittlich 2.500 m2 bieten die Erlebnismärkte dabei gestaltete Themenwelten und Wasserlandschaften. Dazu gehört auch ein umfangreiches Serviceangebot: Best‐Preis‐ Garantie, Tieradoptionen, umfassende Tier‐Ernährungsberatung im Erlebnismarkt sowie einzigartige BARF‐Shops.

Die neue Kölle Zoo‐Innovationsfiliale in Esslingen lockte am 4. Juli 2019 rund 2.000 Vier‐ und Zweibeiner ins Neckar Center. Auf einer großzügigen Fläche hat Kölle im Neckarcenter eine Erlebniswelt rund ums Tier geschaffen.

Über diesen Coupon erhalten Sie den Eröffnungsrabatt von Zoo Kölle im Neckarcenter 20 Prozent auf einen Artikel nach Wahl (Ausnahmeregeln im Coupon).

Anlässlich zum Weltkatzentag am 08.08.2019 hat auch Zoo Kölle dieses Jahr wieder leere Näpfe von Samtpfoten in Tierheimen gefüllt.

Dazu wurde über die Kölle-Zoo Facebookseite in Deutschland und Österreich dazu aufgerufen, Schnapsschüsse von Katzen zu posten. Bei 1.000 – 1.999 Bildern sollte 1 Tonne Katzennahrung, bei 2.000 – 2.999 sollten 2 Tonnen und bei 3.000 oder mehr geposteten Bildern sollten 3 Tonnen Katzennahrung gespendet werden!

Auf der deutschen Facebookseite wurden insgesamt 7202 Bilder gepostet und auf der österreichischen Facebookseite 3285 Bilder. Jeweils eine Tonne Katzennahrung bekam in Deutschland: Arche Noah-Menschen helfen Tieren-Rhein/Neckar e.V., Tierschutzverein Schwalbach & Frankfurt West E.V. und Katzenhilfe Stuttgart e.V.

Jeweils eine Tonne Katzennahrung bekam in Österreich: Wiener Tierschutzverein, Tierheim Mentlberg und Tierschutz Thierberg.

