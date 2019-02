Esslingen (bru) Love is all around...oder nicht?! Am 14.2. steht wie jedes Jahr der Valentinstag im Kalender. Für viele der Tag der Liebe, an dem man seinem Liebsten oder seiner Liebsten etwas schenkt und einen schönen Tag zusammen verbringt. Für andere nur reine Geldmacherei und Kommerz.

Ganz egal, was Sie vom Valentinstag halten und, wie Sie ihn verbringen. Bei unserem Valentis-Gewinnspiel gibt es 5 x 2 Kinogutscheine für den Traumpalast Esslingen zu gewinnen.

Mitmachen bis zum 24.2.2019

Über die Lochmann Filmtheaterbetriebe:

Die Lochmann Filmtheaterbetriebe bestehen aus den sieben Traumpalast-Kinos in Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen, Nürtingen und Biberach sowie den Löwenlichtspielen Rudersberg und dem Passage Kino Hamburg. Die mittelständische Kinokette des Gründers und Geschäftsführers Heinz Lochmann erfreut sich eines stetigen Wachstums, so sind zwischen den Jahren 1995 und 2016 immer neue Standorte hinzugekommen. Demnächst ist die Eröffnung des Traumpalast Schwäbisch Gmünd geplant. Die Traumpalast-Kinos bieten neben aktuellen Topfilmen auch ein kulturell anspruchsvolles Filmprogramm sowie besondere Kindervorstellungen an. Im Mittelpunkt des Kinoerlebnisses steht in allen Lochmann-Kinos das spezielle Wohlfühl-Konzept, welches zum Beispiel durch kunstvolle Wandmalereien oder auch besonders komfortable Lounge-Kinosessel verkörpert wird.