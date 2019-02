Die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene zeigt sich bei der Langen Nacht der Museen in all ihren Facetten. Über 80 Museen, Galerien und historische Gebäude laden am 23. März von 19 bis 2 Uhr zur nächtlichen Rundreise. Bus- und Bahn-Shuttles verbinden alle teilnehmenden Häuser, das VVS-Ticket ist beim Eintritt mit dabei. Bei unserer Verlosung können Sie 3x2 Tickets gewinnen!

Einfach Namen und Adresse eintragen. Die Karten kommen per Post.

Mitmachen bis zum 15.3.2019

Mehr zum Program

Die Veranstaltung feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Neben Ausstellungen gibt es Mitmach-Aktionen, Events, Partys und Kinderprogramm. Die großen Naturkunde-, Kultur- und Automuseen sind dabei, aber auch ungewöhnliche Einblicke werden geboten. Der Bunker unter dem Marktplatz öffnet seine Stahltüren, eine Oldtimer-Flotte fährt durch die City, im Schweinemuseum wird Roulette gespielt und die Raumgalerie lädt zur Open-Stage-Night. Das komplette Programm und weitere Informationen finden Sie unter:

www.lange-nacht.de.