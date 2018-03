Esslingen Ostern ist jedes Jahr etwas Besonderes: Es ist nicht nur das wichtigste christliche Fest im Jahr, sondern es steht auch am Anfang des Frühjahrs und leitet die sonnigere Zeit des Jahres ein. Traditionell wird die Zeit zwischen Fasching und Ostern zum Fasten genutzt. Diese entbehrungsreiche Phase können Sie sich mit ein bisschen Glück mit einem von zwei 50-Euro- Einkaufsgutscheinen vom Einkaufszentrum ES in Esslingen versüßen. Testen Sie Ihr Osterwissen und nehmen Sie teil an unserem Oster-Quiz bis zum 2. April 2018.

Hier geht's zum Quiz...

Das Einkaufszentrum ES

Das Einkaufzentrum ES beherbergt 24 Fachhändler, Tages- und Abendgastronomie, ein Ärztezentrum und verschiedenste Dienstleister. Und das mitten in der Innenstadt, mit eigener Tiefgarage und dem Esslinger Bahnhof genau gegenüber. Großzügige Öffnungszeiten und eine lichtdurchflutete Architektur laden zum Verweilen ein. Schließlich soll Einkaufen entspannend sein!

Teilnahmebedingungen