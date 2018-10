Esslingen (red)Der Meister der Schwäbischen Stand-Up Comedy – Markus Zipperle – ist am 18. Oktober um 19.30 Uhr live zu Gast in der MS KULISSE! Wir verlosen für die Vorstellung 3x2 Karten.

»Nicht therapierbar« lautet das Best-Of-Programm, mit dem der charmante Schwabe den Esslingern einen Abend voller Lacher beschert. Er erweckt seine Figuren zum Leben, lässt sie persönlich auf der Bühne erscheinen und eröffnet dem Publikum einen zielsicheren Blick auf die Verschrobenheit der Schwaben und der vermaledeiten Tücken, denen sie im alltäglichen Tun ausgesetzt sind. Für Schäden in der Gesichtsmuskulatur und eventuelle Lachkrämpfe wird nicht gehaftet!

Wir verlosen für die Vorstellung am 18. Oktober in der MS Kulisse in Esslingen 3x2 Karten.

